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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
STH3000/20
קומפקטי ומתקפל
מוכן לשימוש תוך 30 שניות
1000 ואט, עד 20 גרם לדקה
אין צורך בקרש גיהוץ
סדרת מגהצי האדים הניידים 3000 שלנו היא קלה, קומפקטית ונוחה לקיפול בשביל שימוש ואחסון קלים כדי לספק בגדים רעננים בכל עת ובכל מקום. החברה האידיאלית שלך לתיקונים קלים ומהירים בבית או בחוץ.
מוכן להתחיל בגיהוץ באדים תוך 30 שניות בלבד. הנורית מחווה מתי אפשר להתחיל, כדי לסיים עם הגיהוץ צ'יק צ'ק. בלי לחכות, בלי מאמץ.
מגהץ האדים הנייד שלנו מספק עד 20 גרם לדקה של אדים רציפים, הודות להספק של 1000 ואט לגיהוץ מהיר ונוח.
נבדק במשך 10 שניות ללא תזוזה על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231.