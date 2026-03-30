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  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול
  • פתרון קומפקטי וקל לקיפול

הופסק

סדרה 3000מגהץ אדים נייד

STH3020/10

פתרון קומפקטי וקל לקיפול
סדרת מגהצי האדים הניידים 3000 שלנו היא קלה, קומפקטית ונוחה לקיפול בשביל שימוש ואחסון קלים כדי לספק בגדים רעננים בכל עת ובכל מקום. החברה האידיאלית שלך לתיקונים קלים ומהירים בבית או בחוץ.
הצג את כל היתרונות

גיהוץ קמטים קל בבית ובחוץ

פתרון קומפקטי וקל לקיפול

  • קומפקטי ומתקפל

  • מוכן לשימוש תוך 30 שניות

  • 1000 ואט, עד 20 גרם לדקה

  • אין צורך בקרש גיהוץ

מגהץ אדים קומפקטי ומתקפל, קל לשימוש ולאחסון

מגהץ אדים קומפקטי ומתקפל, קל לשימוש ולאחסון

סדרת מגהצי האדים הניידים 3000 שלנו היא קלה, קומפקטית ונוחה לקיפול בשביל שימוש ואחסון קלים כדי לספק בגדים רעננים בכל עת ובכל מקום. החברה האידיאלית שלך לתיקונים קלים ומהירים בבית או בחוץ.

מוכן לשימוש תוך 30 שניות בלבד

מוכן לשימוש תוך 30 שניות בלבד

מוכן להתחיל בגיהוץ באדים תוך 30 שניות בלבד. הנורית מחווה מתי אפשר להתחיל, כדי לסיים עם הגיהוץ צ'יק צ'ק. בלי לחכות, בלי מאמץ.

1000 ואט עם קצב אדים רציף של עד 20 גרם לדקה

1000 ואט עם קצב אדים רציף של עד 20 גרם לדקה

מגהץ האדים הנייד שלנו מספק עד 20 גרם לדקה של אדים רציפים, הודות להספק של 1000 ואט לגיהוץ מהיר ונוח.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. נבדק במשך 10 שניות ללא תזוזה על ידי גוף חיצוני לסוגי החיידקים Escherichia coli 8099, ‏Staphylicoccus aureus ATCC 6538, ‏Canidia albicans ATCC 10231.