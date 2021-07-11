תמונות באיכות Ultra Hi-Definition

רזולוזציית Ultra HD ב-4K, ב-60 פריימים לשנייה.HDMI במהירות גבוהה עם תמיכה במערכת שמע מלאה עם 32 ערוצים וקצב דגימה של עד 1536‎ KHz‏