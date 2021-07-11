מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

  • צילום מוצר יחיד
  • תמונת אריזה
  • צילום מוצר יחיד
  • תמונת אריזה

הופסק

כבל HDMI

SWV5531/40

תמונות באיכות Ultra Hi-Definition

רזולוזציית Ultra HD ב-4K, ב-60 פריימים לשנייה.HDMI במהירות גבוהה עם תמיכה במערכת שמע מלאה עם 32 ערוצים וקצב דגימה של עד 1536‎ KHz‏

הצג את כל היתרונות

Ultra HD ב-4K 60Hz עם Ethernet

תמונות באיכות Ultra Hi-Definition

  • 4K 60Hz

  • 18‎ Gbps‏

  • 3‎ m

  • ערוץ אודיו חוזר (ARC)

UHD 2160p (4K)

תומך ברזולוציות וידאו עד 4K או UHD 2160p. זה מאפשר לתצוגה להתחרות במערכות Digital Cinema שנעשה בהן שימוש בקולנוע.

60‎ Hz פריימים לשנייה

חוויית צפייה וגיימינג מעולה עם 60 פריימים לשנייה לכל היותר.

מחברים מצופים זהב להולכה משופרת

מחברים מצופים זהב שמשפרים את ההולכה על ידי הפחתת התנגדות המגע. הם גם מונעים שחיקה במחבר עקב חמצון.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים