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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
SWV5531/40
תמונות באיכות Ultra Hi-Definition
רזולוזציית Ultra HD ב-4K, ב-60 פריימים לשנייה.HDMI במהירות גבוהה עם תמיכה במערכת שמע מלאה עם 32 ערוצים וקצב דגימה של עד 1536 KHz
4K 60Hz
18 Gbps
3 m
ערוץ אודיו חוזר (ARC)
תומך ברזולוציות וידאו עד 4K או UHD 2160p. זה מאפשר לתצוגה להתחרות במערכות Digital Cinema שנעשה בהן שימוש בקולנוע.
חוויית צפייה וגיימינג מעולה עם 60 פריימים לשנייה לכל היותר.
מחברים מצופים זהב שמשפרים את ההולכה על ידי הפחתת התנגדות המגע. הם גם מונעים שחיקה במחבר עקב חמצון.