אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
TAA6709BK/00
התאמה אלחוטית לחלוטין במבנה פתוח
הולכת אוויר
הגנה מפני אבק/מים בתקן IP55
עד 28 שעות של זמן הפעלה
העיצוב הפתוח של האוזניות מייתר את ההתעסקות עם מתאמי אוזניים בגדלים שונים. במקום זאת, תופסני אוזניים נוחים עוטפים את האוזניים, וקצוות התופסנים מצוידים בעוגני אחיזה מגומי שנאחזים בעדינות בחלק האחורי התחתון של האוזן, מה שמבטיח יציבות משופרת ונוחות מרבית.
מוזיקה, ספרי שמע, פודקאסטים או פלייליסט לאימון – לא משנה למה תבחרו להקשיב, תוכלו ליהנות מאיכות צליל מצוינת עם באס מעולה! כל אוזנייה מונחת בצורה יציבה על קשת האוזן החיצונית, ודרייברים מדויקים מכוונים את הצליל ישירות לתעלת האוזן מבלי לאטום אותה, כך שתוכלו לשמוע את הסביבה בזמן ההאזנה.
צאו לטיול ביער. רוצו בגשם. דירוג IP55 מבטיח שהאוזניות הפתוחות הללו עמידות בפני זיעה, לחות ואבק, כך שאין לכם תירוץ להישאר על הספה! אם אתם יוצאים להתאמן בחוץ, תאורת ריצה תדאג שיראו אתכם.