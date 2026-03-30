פתחו את האוזניים. היכנסו לקצב.

לכו על זה עם האוזניות האלחוטיות לחלוטין במבנה פתוח שתמיד מתאימות בצורה מושלמת! תופסן רך ונוח שומר על האוזניות במקומן, לא משנה איך אתם אוהבים לזוז – והמבנה הפתוח מאפשר לכם לשמוע את העולם מסביבכם בדיוק כמו שאתם שומעים את המוזיקה.