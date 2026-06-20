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מקרן קול 2.1 עם סאב-וופר אלחוטי

TAB5309/10

צליל טוב ועמוק יותר לכל תוכני הבידור שלכם

הפיחו חיים בסרטים ועוד באמצעות מקרן הקול העוצמתי והסאב-וופר האלחוטי. פיצוצים ירעידו את החדר. המוזיקה תתעורר לחיים. המשחקים יהפכו לאפיים יותר. טכנולוגיית שמע מתוחכמת יוצרת חוויית צליל סוחפת, לא משנה במה תצפו.

הצג את כל היתרונות

צליל טוב ועמוק יותר לכל תוכני הבידור שלכם

  • 2.1 ערוצים, סאב-וופר אלחוטי

  • 240 W מקסימום. HDMI ARC

  • DTS Virtual:X

  • Dolby Digital Plus

2.1 ערוצים. סאב-וופר אלחוטי לבסים עמוקים יותר

2.1 ערוצים. סאב-וופר אלחוטי לבסים עמוקים יותר

2.1 ערוצים וטכנולוגיית שמע סוחף מעניקים לכם רמות חדשות של צליל, בעוד שהסאב-וופר האלחוטי הקומפקטי מוסיף עוצמה מספקת לאפקטים ולמוזיקה. ארבעה מצבי אקולייזר מאפשרים לכם לבחור סגנון צליל שמתאים למה שאתם צופים בו—והקולות נעשים ברורים יותר בכל מצב אם מפעילים את שיפור הדיאלוג.

DTS Virtual:X לקבלת צליל תלת ממדי סוחף בכל חדר

DTS Virtual:X לקבלת צליל תלת ממדי סוחף בכל חדר

תאימות עם DTS Virtual:X משנה לגמרי את צליל הטלוויזיה שלך, ומספקת חוויית צליל תלת ממדי וירטואלית, לא משנה מה מוצג על המסך! לא צריך רמקולים נוספים, וזה עובד בכל חדר: אפשר להפעיל את זה דרך השלט של מקרן הקול או אפליקציית Philips Home Entertainment.

נראה נהדר וקל למקם אותו

נראה נהדר וקל למקם אותו

מקרן הקול האלגנטי הזה נראה נהדר בכל חדר, ואת הסאב-וופר הקומפקטי שלו קל להסתיר. הטלוויזיה שלכם מותקנת על הקיר? תוכלו להשתמש גם בתושבות הניתקות (כלולות) כדי להתקין את מקרן הקול הזה על הקיר.

מפרט טכני

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