DTS Virtual:X לקבלת צליל תלת ממדי סוחף בכל חדר

תאימות עם DTS Virtual:X משנה לגמרי את צליל הטלוויזיה שלך, ומספקת חוויית צליל תלת ממדי וירטואלית, לא משנה מה מוצג על המסך! לא צריך רמקולים נוספים, וזה עובד בכל חדר: אפשר להפעיל את זה דרך השלט של מקרן הקול או אפליקציית Philips Home Entertainment.