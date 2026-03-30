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חדש
TAH2005BK/00
כריות רכות ונוחות
דרייברים בקוטר 40 מ"מ
קשת ראש קלת משקל
כבל אוזניות באורך 2 מטר
האוזניות החוטיות האלו מעל האוזן מאפשרות לכם להאזין בנוחות למשך כמה זמן שתרצו. דרייברים עוצמתיים בקוטר 40 מ"מ מספקים צליל חד ונקי. העיצוב מעל האוזן מבטיח בידוד רעשים פסיבי מצוין, כך שאחרים לא יוכלו לשמוע למה אתם מאזינים.
הקשת המרופדת והמתכווננת מתאימה לכל ראש, וכריות האוזן הרכות אידאליות להאזנה ממושכת. אין סוללה, כך שאין הגבלה על זמן ההפעלה. מושלמות להאזנה ברצף לפודקאסטים החדשים ביותר.
כבל האוזניות באורך 2 מטרים מושלם לחיבור למחשב נייד או לטאבלט. אם אתם בדרכים, הכבל מאפשר לכם לשמור על המכשיר מוגן ובטוח בתוך התיק או הכיס, בזמן שאתם מאזינים ללא שימוש בידיים.