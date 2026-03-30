תנו למוזיקה לדבר

האוזניות החוטיות האלו מעל האוזן מאפשרות לכם להאזין בנוחות למשך כמה זמן שתרצו. דרייברים עוצמתיים בקוטר 40 מ"מ מספקים צליל חד ונקי. העיצוב מעל האוזן מבטיח בידוד רעשים פסיבי מצוין, כך שאחרים לא יוכלו לשמוע למה אתם מאזינים.