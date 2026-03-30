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חדש

אוזניות מעל האוזן

TAH2005BK/00

זה הזמן שלכם
מהשירים האהובים עליכם ועד לפודקאסטים החדשים ביותר, האוזניות מעל האוזן הפשוטות הללו מספקות נוחות מרבית וצליל נקי. הכבל באורך 2 מטר מושלם לשימוש יומיומי, ומאפשר חיבור נוח למכשירים האהובים עליכם.
הצג את כל היתרונות

זה הזמן שלכם

  • כריות רכות ונוחות

  • דרייברים בקוטר 40 מ"מ

  • קשת ראש קלת משקל

  • כבל אוזניות באורך 2 מטר

תנו למוזיקה לדבר

האוזניות החוטיות האלו מעל האוזן מאפשרות לכם להאזין בנוחות למשך כמה זמן שתרצו. דרייברים עוצמתיים בקוטר 40 מ"מ מספקים צליל חד ונקי. העיצוב מעל האוזן מבטיח בידוד רעשים פסיבי מצוין, כך שאחרים לא יוכלו לשמוע למה אתם מאזינים.

נוחות יומיומית לאורך כל היום

הקשת המרופדת והמתכווננת מתאימה לכל ראש, וכריות האוזן הרכות אידאליות להאזנה ממושכת. אין סוללה, כך שאין הגבלה על זמן ההפעלה. מושלמות להאזנה ברצף לפודקאסטים החדשים ביותר.

חברו את האוזניות למכשירים האהובים עליכם

כבל האוזניות באורך 2 מטרים מושלם לחיבור למחשב נייד או לטאבלט. אם אתם בדרכים, הכבל מאפשר לכם לשמור על המכשיר מוגן ובטוח בתוך התיק או הכיס, בזמן שאתם מאזינים ללא שימוש בידיים.

מפרט טכני

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