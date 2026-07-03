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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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TAK2000CT/00
בטוחות במיוחד, מהנות במיוחד!
תנו לילדים ליהנות מרוק עם האוזניות החוטיות והצבעוניות האלה! הן קלות, חזקות ועוצמת הקול שלהן מוגבלת להאזנה בטוחה. חברים באו לבקר? שיתוף שמע מאפשר לילדים לחבר את האוזניות שלהם בשרשרת לאוזניות של חבר, כדי שיוכלו להאזין יחד.
אוזניות חוטיות על האוזן
עוצמת קול מוגבלת ל-85 dB
ניתנות להתאמה אישית. שיתוף שמע
עמידות ומתקפלות
האוזניות האלה תוכננו במיוחד כדי להגן על אוזניים צעירות, ועוצמת הקול שלהן מוגבלת ל-85 dB*. מוזיקה, סרטים מצוירים, סרטים, סרטונים חינוכיים: לא משנה במה הם מתעניינים, תוכלו להיות רגועים בידיעה שהם לא מאזינים בעוצמה גבוהה מדי.
כוסות אוזניים קטנות יותר עם כריות רכות שומרות על נוחות האוזניות הקלות האלה לילדים. גם הקשת המרופדת מתכווננת בקלות להתאמה מושלמת, וכוללת נקודות בצדה האחורי שעוזרות לילדים להבין באיזה כיוון להרכיב את האוזניות.
העיצוב הססגוני מבליט את האוזניות בדיוק במידה הנכונה—וילדים יכולים להתאים אישית את האוזניות באמצעות יצירות האמנות שלהם! פשוט מרימים את החלון השקוף של כוס האוזן, מוסיפים את הציורים שלהם וסוגרים שוב את החלון בנקישה.
עוצמת הקול מוגבלת ל-85 dB בהתאם לתקני EN 50332 להאזנה בטוחה.