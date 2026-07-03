עיצוב צבעוני עם כוסות אוזניים הניתנות להתאמה אישית

העיצוב הססגוני מבליט את האוזניות בדיוק במידה הנכונה—וילדים יכולים להתאים אישית את האוזניות באמצעות יצירות האמנות שלהם! פשוט מרימים את החלון השקוף של כוס האוזן, מוסיפים את הציורים שלהם וסוגרים שוב את החלון בנקישה.