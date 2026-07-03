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  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
  • תמונה חלופית של המוצר
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אוזניות ילדים על האוזן

TAK2000CT/00

בטוחות במיוחד, מהנות במיוחד!

תנו לילדים ליהנות מרוק עם האוזניות החוטיות והצבעוניות האלה! הן קלות, חזקות ועוצמת הקול שלהן מוגבלת להאזנה בטוחה. חברים באו לבקר? שיתוף שמע מאפשר לילדים לחבר את האוזניות שלהם בשרשרת לאוזניות של חבר, כדי שיוכלו להאזין יחד.

הצג את כל היתרונות

בטוחות במיוחד, מהנות במיוחד!

  • אוזניות חוטיות על האוזן

  • עוצמת קול מוגבלת ל-85 dB

  • ניתנות להתאמה אישית. שיתוף שמע

  • עמידות ומתקפלות

תמיד בטוחות, תמיד מהנות. עוצמת קול מוגבלת ל-85 dB*

תמיד בטוחות, תמיד מהנות. עוצמת קול מוגבלת ל-85 dB*

האוזניות האלה תוכננו במיוחד כדי להגן על אוזניים צעירות, ועוצמת הקול שלהן מוגבלת ל-85 dB*. מוזיקה, סרטים מצוירים, סרטים, סרטונים חינוכיים: לא משנה במה הם מתעניינים, תוכלו להיות רגועים בידיעה שהם לא מאזינים בעוצמה גבוהה מדי.

נוחות ידידותית לילדים וקלות לשימוש

נוחות ידידותית לילדים וקלות לשימוש

כוסות אוזניים קטנות יותר עם כריות רכות שומרות על נוחות האוזניות הקלות האלה לילדים. גם הקשת המרופדת מתכווננת בקלות להתאמה מושלמת, וכוללת נקודות בצדה האחורי שעוזרות לילדים להבין באיזה כיוון להרכיב את האוזניות.

עיצוב צבעוני עם כוסות אוזניים הניתנות להתאמה אישית

עיצוב צבעוני עם כוסות אוזניים הניתנות להתאמה אישית

העיצוב הססגוני מבליט את האוזניות בדיוק במידה הנכונה—וילדים יכולים להתאים אישית את האוזניות באמצעות יצירות האמנות שלהם! פשוט מרימים את החלון השקוף של כוס האוזן, מוסיפים את הציורים שלהם וסוגרים שוב את החלון בנקישה.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. עוצמת הקול מוגבלת ל-85 dB בהתאם לתקני EN 50332 להאזנה בטוחה.