צליל סטריאו מעולה לכל מה שאתם אוהבים

תיהנו מצליל סטריאו חד ונקי עם באס עמוק בזכות רמקולים מדפיים שמפיקים את המרב מעוצמת המערכת: הספק של 20W (RMS), וופרים בקוטר 3 אינץ’ ופתחי רפלקס באס. בקרת שמע דיגיטלית מאפשרת לבחור מבין סגנונות שמע מוגדרים מראש – ממוזיקה ועד דרמות רדיו, תמיד תקבלו את השמע הטוב ביותר למה שאתם מאזינים לו.