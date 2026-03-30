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TAM3505M2/12
רמקולים מסוג רפלקס באס
20 W
Bluetooth 5.4
DAB+/FM, דיסק, USB, כניסת שמע
תיהנו מצליל סטריאו חד ונקי עם באס עמוק בזכות רמקולים מדפיים שמפיקים את המרב מעוצמת המערכת: הספק של 20W (RMS), וופרים בקוטר 3 אינץ’ ופתחי רפלקס באס. בקרת שמע דיגיטלית מאפשרת לבחור מבין סגנונות שמע מוגדרים מראש – ממוזיקה ועד דרמות רדיו, תמיד תקבלו את השמע הטוב ביותר למה שאתם מאזינים לו.
מוזיקה, פודקאסטים, חדשות, דרמות, ספורט – הרשימה אינסופית! אפשר להאזין לרדיו באיכות צלולה בתדרי DAB+/FM, להזרים תוכן שמע באמצעות Bluetooth או להתחבר למקורות אחרים כמו דיסק און קי באמצעות USB או פטיפונים דרך כניסת השמע. מקלט הרדיו הדיגיטלי, הכולל 20 תחנות שמורות מראש, מספק קליטה באיכות צלולה, ונגן הדיסקים תומך בקריאת דיסקים בפורמט MP3 ודיסקים מוקלטים.
תמיכה בשמע Bluetooth LE ובקודק LC3 לשיפור משמעותי בשמע בעת הזרמת תוכן. ישנה תמיכה גם בטכנולוגיית Auracast, כך שתוכלו להזרים תוכן ממכשיר חכם תואם למערכת המיקרו ולרמקולים נוספים התומכים ב-Auracast.