מנגן את כל המוזיקה שלכם

מוזיקה, פודקאסטים, חדשות, דרמות, ספורט – הרשימה אינסופית! אפשר להאזין לרדיו באיכות צלולה בתדרי DAB+/FM, להזרים תוכן שמע באמצעות Bluetooth או להתחבר למקורות אחרים כמו דיסק און קי באמצעות USB או פטיפונים דרך כניסת השמע. מקלט הרדיו הדיגיטלי, הכולל 20 תחנות שמורות מראש, מספק קליטה באיכות צלולה, ונגן הדיסקים תומך בקריאת דיסקים בפורמט MP3 ודיסקים מוקלטים.