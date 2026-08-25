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חדש
TAMS1BK/00
ה-Ringo Duo
אוזניות קלות כנוצה בעיצוב אייקוני משנות ה-80 ובעלות צליל מודרני מרשים. ניתן להשתמש בהן באופן אלחוטי או עם חיבור חוטי, והן מגיעות עם כריות אוזניים בשחור, צהוב וכתום להעצמת אווירת הרטרו.
צליל מרשים. מראה רטרו
האזנה אלחוטית או חוטית
עד 26 שעות השמעה
כבל USB-C כלול
המראה אומר להריץ לאחור. הצליל אומר כאן ועכשיו. עם דרייברים 40 mm בכוונון מותאם אישית, אוזניות על-האוזן האלה מעניקות לכם צליל חם עם בס עשיר וקולות שירה צלולים. האזינו באופן אלחוטי או השתמשו בכבל USB-C המצורף כדי לעשות איתן רוק בחיבור חוטי.
אוזניות Ringo Duo שוקלות 80 g בלבד, וקשת הראש הקלילה במיוחד מתכווננת בקלות להתאמה מושלמת. תקבלו שלושה סטים של כריות אוזניים חלופיות בשחור, בצהוב ובכתום, כך שתוכלו לערבב בלי להתאים.
טעינה מלאה מספקת עד 26 שעות השמעה, ונמשכת 2 שעות באמצעות USB-C. אם אתם זקוקים לתוספת מהירה, טעינה של אוזניות On-Ear אלה במשך 15 דקות בלבד תעניק לכם 6 שעות השמעה נוספות.
פרסים