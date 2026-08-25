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  • ה-Ringo Duo
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  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
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  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo

חדש

Moving Soundאוזניות אלחוטיות המונחות על האוזן

TAMS1BK/00

1 פרס

ה-Ringo Duo

אוזניות קלות כנוצה בעיצוב אייקוני משנות ה-80 ובעלות צליל מודרני מרשים. ניתן להשתמש בהן באופן אלחוטי או עם חיבור חוטי, והן מגיעות עם כריות אוזניים בשחור, צהוב וכתום להעצמת אווירת הרטרו.

הצג את כל היתרונות

ה-Ringo Duo

  • צליל מרשים. מראה רטרו

  • האזנה אלחוטית או חוטית

  • עד 26 שעות השמעה

  • כבל USB-C כלול

סמל של שנות ה-80, בגרסה מחודשת

סמל של שנות ה-80, בגרסה מחודשת

המראה אומר להריץ לאחור. הצליל אומר כאן ועכשיו. עם דרייברים 40 mm בכוונון מותאם אישית, אוזניות על-האוזן האלה מעניקות לכם צליל חם עם בס עשיר וקולות שירה צלולים. האזינו באופן אלחוטי או השתמשו בכבל USB-C המצורף כדי לעשות איתן רוק בחיבור חוטי.

התאמה קלילה במיוחד וכריות חלופיות לאוזניות בגווני רטרו

התאמה קלילה במיוחד וכריות חלופיות לאוזניות בגווני רטרו

אוזניות Ringo Duo שוקלות 80 g בלבד, וקשת הראש הקלילה במיוחד מתכווננת בקלות להתאמה מושלמת. תקבלו שלושה סטים של כריות אוזניים חלופיות בשחור, בצהוב ובכתום, כך שתוכלו לערבב בלי להתאים.

חיי סוללה ארוכים וטעינה מהירה

חיי סוללה ארוכים וטעינה מהירה

טעינה מלאה מספקת עד 26 שעות השמעה, ונמשכת 2 שעות באמצעות USB-C. אם אתם זקוקים לתוספת מהירה, טעינה של אוזניות On-Ear אלה במשך 15 דקות בלבד תעניק לכם 6 שעות השמעה נוספות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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