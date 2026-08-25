חיי סוללה ארוכים וטעינה מהירה

טעינה מלאה מספקת עד 26 שעות השמעה, ונמשכת 2 שעות באמצעות USB-C. אם אתם זקוקים לתוספת מהירה, טעינה של אוזניות On-Ear אלה במשך 15 דקות בלבד תעניק לכם 6 שעות השמעה נוספות.