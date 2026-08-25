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חדש
TAMS1YL/00
ה-Ringo Duo
אוזניות קלות כנוצה בעיצוב אייקוני משנות ה-80 ובצליל מודרני ועוצמתי. ניתן להשתמש בהן באופן אלחוטי או בחיבור חוטי, והן מגיעות עם כריות אוזניים בשחור, צהוב וכתום להעצמת אווירת הרטרו.
צליל עוצמתי. מראה רטרו
האזנה אלחוטית או חוטית
עד 26 שעות השמעה
כבל USB-C כלול
המראה אומר לחזור לאחור. הצליל אומר כאן ועכשיו. עם דרייברים בקוטר 40 mm שהותאמו במיוחד, אוזניות הקשת האלה מספקות צליל חם עם בס עשיר וקולות שירה ברורים. האזינו באופן אלחוטי או השתמשו בכבל USB-C המצורף כדי ליהנות מרוק בחיבור חוטי.
אוזניות Ringo Duo שוקלות 80 g בלבד, והקשת הקלה במיוחד מתכווננת בקלות להתאמה מושלמת. תקבלו שלושה סטים של כריות חלופיות בשחור, בצהוב ובכתום, כך שתוכלו לערבב בלי להתאים.
טעינה מלאה מעניקה עד 26 hours של זמן השמעה, והיא אורכת 2 hours באמצעות USB-C. אם אתם זקוקים לתוספת מהירה, טעינה של אוזניות הקשת האלה למשך 15 minutes בלבד תעניק לכם 6 hours נוספות של זמן השמעה.
פרסים