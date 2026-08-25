חיי סוללה ארוכים וטעינה מהירה

טעינה מלאה מעניקה עד 26 hours של זמן השמעה, והיא אורכת 2 hours באמצעות USB-C. אם אתם זקוקים לתוספת מהירה, טעינה של אוזניות הקשת האלה למשך 15 minutes בלבד תעניק לכם 6 hours נוספות של זמן השמעה.