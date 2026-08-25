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  • ה-Ringo Duo
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  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
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  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo
  • ה-Ringo Duo

חדש

Moving Soundאוזניות אלחוטיות המונחות על האוזן

TAMS1YL/00

1 פרס

ה-Ringo Duo

אוזניות קלות כנוצה בעיצוב אייקוני משנות ה-80 ובצליל מודרני ועוצמתי. ניתן להשתמש בהן באופן אלחוטי או בחיבור חוטי, והן מגיעות עם כריות אוזניים בשחור, צהוב וכתום להעצמת אווירת הרטרו.

הצג את כל היתרונות

ה-Ringo Duo

  • צליל עוצמתי. מראה רטרו

  • האזנה אלחוטית או חוטית

  • עד 26 שעות השמעה

  • כבל USB-C כלול

סמל משנות ה-80, בהמצאה מחדש

סמל משנות ה-80, בהמצאה מחדש

המראה אומר לחזור לאחור. הצליל אומר כאן ועכשיו. עם דרייברים בקוטר 40 mm שהותאמו במיוחד, אוזניות הקשת האלה מספקות צליל חם עם בס עשיר וקולות שירה ברורים. האזינו באופן אלחוטי או השתמשו בכבל USB-C המצורף כדי ליהנות מרוק בחיבור חוטי.

התאמה קלת משקל במיוחד וכריות חלופיות לאוזניות בגוני רטרו

התאמה קלת משקל במיוחד וכריות חלופיות לאוזניות בגוני רטרו

אוזניות Ringo Duo שוקלות 80 g בלבד, והקשת הקלה במיוחד מתכווננת בקלות להתאמה מושלמת. תקבלו שלושה סטים של כריות חלופיות בשחור, בצהוב ובכתום, כך שתוכלו לערבב בלי להתאים.

חיי סוללה ארוכים וטעינה מהירה

חיי סוללה ארוכים וטעינה מהירה

טעינה מלאה מעניקה עד 26 hours של זמן השמעה, והיא אורכת 2 hours באמצעות USB-C. אם אתם זקוקים לתוספת מהירה, טעינה של אוזניות הקשת האלה למשך 15 minutes בלבד תעניק לכם 6 hours נוספות של זמן השמעה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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