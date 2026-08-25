המשיכו לזרום עם נרתיק הטעינה החכם והעגול

זהו יותר ממטען: הנרתיק החכם הזה מאפשר לכם לשלוט בשיחות, בהפעלה, בביטול רעשים וב-Auracast™, או להפעיל את מצב הצליל Lo-Fi. הוא אפילו יכול לעזור לכם לצלם תמונות באמצעות הפעלה מרחוק של המצלמה במכשיר המחובר. הנפשות לבחירה של תקליט, קלטת ומגבר מאפשרות לכם לשנות את המראה של מסך המגע הצבעוני בגודל 1.47" שבנרתיק.