אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
חדש
TAMS3BK/00
The Buds
הצבעים בולטים. המוזיקה סוחפת. עם מראה נועז וגישה קלילה, The Buds ממשיכות את הכיף עם צליל חם ומפורט ונרתיק טעינה חכם ועגול שנכנס בקלות לכיס. היום שלכם, הפלייליסטים שלכם, הקצב שלכם.
צליל עוצמתי. מראה רטרו
נרתיק טעינה חכם
ביטול רעשים אדפטיבי
עד 42 שעות נגינה
ביטול רעשים מסתגל מגיב במהירות לסביבה שלכם כדי לדכא רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם תרצו לשמוע מה קורה סביבכם, מצב מודעות מאפשר לצלילים מבחוץ להיכנס שוב. מודעות מהירה מדגישה קולות, כך שתוכלו לנהל שיחה בלי להסיר את האוזניות.
זהו יותר ממטען: הנרתיק החכם הזה מאפשר לכם לשלוט בשיחות, בהפעלה, בביטול רעשים וב-Auracast™, או להפעיל את מצב הצליל Lo-Fi. הוא אפילו יכול לעזור לכם לצלם תמונות באמצעות הפעלה מרחוק של המצלמה במכשיר המחובר. הנפשות לבחירה של תקליט, קלטת ומגבר מאפשרות לכם לשנות את המראה של מסך המגע הצבעוני בגודל 1.47" שבנרתיק.
כאשר ביטול הרעשים כבוי, טעינה מלאה מעניקה לכם 10 שעות השמעה, ונרתיק הטעינה החכם מעניק 32 שעות נוספות (כאשר ביטול הרעשים מופעל, תקבלו 7 שעות ועוד 23 שעות מהנרתיק). לתוספת מהירה, 15 דקות טעינה מעניקות לכם 3 שעות נוספות. אפשר לטעון את הנרתיק באמצעות USB-C.