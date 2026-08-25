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חדש
TAMS3YL/00
The Buds
הצבעים בולטים. המוזיקה מכה בעוצמה. עם מראה נועז וגישה קלילה, The Buds שומרות על הקצב עם צליל חם ומפורט ונרתיק טעינה חכם ועגול שנכנס לכיס. היום שלכם, רשימות ההשמעה שלכם, הקצב שלכם.
צליל מרשים. מראה רטרו
נרתיק טעינה חכם
ביטול רעשים אדפטיבי
עד 42 שעות השמעה
ביטול הרעשים האדפטיבי מגיב במהירות לסביבה שלכם כדי לדכא רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם תרצו לשמוע מה מתרחש סביבכם, מצב המודעות מאפשר לצלילים מבחוץ להיכנס שוב. מודעות מהירה מדגישה קולות, כך שתוכלו לנהל שיחה בלי להסיר את האוזניות.
יותר ממטען, הנרתיק החכם הזה מאפשר לכם לשלוט בשיחות, בהפעלה, בביטול הרעשים וב-Auracast™, או להפעיל את מצב הצליל Lo-Fi. הוא אפילו יכול לעזור לכם לצלם תמונות באמצעות הפעלה מרחוק של המצלמה במכשיר המחובר שלכם. הנפשות לבחירה של תקליט ויניל, קלטת ומגבר מאפשרות לכם לשנות את המראה של מסך המגע הצבעוני בגודל 1.47" שבנרתיק.
כשביטול הרעשים כבוי, טעינה מלאה מעניקה לכם 10 שעות הפעלה, ועוד 32 שעות מנרתיק הטעינה החכם (כשביטול הרעשים פועל, תקבלו 7 שעות ועוד 23 מהנרתיק). לתוספת מהירה, 15 דקות מעניקות לכם 3 שעות נוספות. ניתן לטעון את הנרתיק באמצעות USB-C.