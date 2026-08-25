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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
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  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds
  • The Buds

חדש

Moving Soundאוזניות אלחוטיות לחלוטין

TAMS3YL/00

The Buds

הצבעים בולטים. המוזיקה מכה בעוצמה. עם מראה נועז וגישה קלילה, The Buds שומרות על הקצב עם צליל חם ומפורט ונרתיק טעינה חכם ועגול שנכנס לכיס. היום שלכם, רשימות ההשמעה שלכם, הקצב שלכם.

הצג את כל היתרונות

The Buds

  • צליל מרשים. מראה רטרו

  • נרתיק טעינה חכם

  • ביטול רעשים אדפטיבי

  • עד 42 שעות השמעה

היכנסו לאווירה עם ביטול רעשים אדפטיבי

היכנסו לאווירה עם ביטול רעשים אדפטיבי

ביטול הרעשים האדפטיבי מגיב במהירות לסביבה שלכם כדי לדכא רעשים חיצוניים, כולל רוח, בזמן אמת. אם תרצו לשמוע מה מתרחש סביבכם, מצב המודעות מאפשר לצלילים מבחוץ להיכנס שוב. מודעות מהירה מדגישה קולות, כך שתוכלו לנהל שיחה בלי להסיר את האוזניות.

המשיכו לזרום עם נרתיק הטעינה החכם והעגול

המשיכו לזרום עם נרתיק הטעינה החכם והעגול

יותר ממטען, הנרתיק החכם הזה מאפשר לכם לשלוט בשיחות, בהפעלה, בביטול הרעשים וב-Auracast™, או להפעיל את מצב הצליל Lo-Fi. הוא אפילו יכול לעזור לכם לצלם תמונות באמצעות הפעלה מרחוק של המצלמה במכשיר המחובר שלכם. הנפשות לבחירה של תקליט ויניל, קלטת ומגבר מאפשרות לכם לשנות את המראה של מסך המגע הצבעוני בגודל 1.47" שבנרתיק.

תיהנו מהווייב זמן רב יותר עם עד 42 שעות הפעלה

תיהנו מהווייב זמן רב יותר עם עד 42 שעות הפעלה

כשביטול הרעשים כבוי, טעינה מלאה מעניקה לכם 10 שעות הפעלה, ועוד 32 שעות מנרתיק הטעינה החכם (כשביטול הרעשים פועל, תקבלו 7 שעות ועוד 23 מהנרתיק). לתוספת מהירה, 15 דקות מעניקות לכם 3 שעות נוספות. ניתן לטעון את הנרתיק באמצעות USB-C.

מפרט טכני

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