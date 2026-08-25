המשיכו לזרום עם נרתיק הטעינה החכם והעגול

יותר ממטען, הנרתיק החכם הזה מאפשר לכם לשלוט בשיחות, בהפעלה, בביטול הרעשים וב-Auracast™, או להפעיל את מצב הצליל Lo-Fi. הוא אפילו יכול לעזור לכם לצלם תמונות באמצעות הפעלה מרחוק של המצלמה במכשיר המחובר שלכם. הנפשות לבחירה של תקליט ויניל, קלטת ומגבר מאפשרות לכם לשנות את המראה של מסך המגע הצבעוני בגודל 1.47" שבנרתיק.