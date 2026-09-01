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חדש
TAMS60B/00
ה-Roller
סמל נולד מחדש. ה-Roller משלב צליל סטריאו אמיתי וקישוריות חלקה עם סגנון האייטיז הייחודי שלו. הוא נועז, הוא עוצמתי, והוא מספק בס עמוק ומוגדר היטב שמכה חזק ונשאר הדוק.
סאונד מרשים. מראה רטרו
120W מקסימום (60W RMS)
עד 24 שעות השמעה
עמידות לאבק ולמים בתקן IP67
אפילו התצוגה יודעת להיכנס לקצב. צפו בקלטות מסתובבות, בתקליטי ויניל מתנגנים ובפסי האיקוולייזר מקפצים, או בחרו טפט רטרו. הפקדים החיוניים ופרטי הרצועה נשארים גלויים, ואפשר לשנות את המראה או לכוונן את בהירות התצוגה באמצעות לחצן פיזי או האפליקציה הנלווית שלנו.
מסיבה בטורקיז ובוורוד, או זוהר לבן ורך ששומר על אווירה רגועה. טבעות תאורת LED מכווננות בקפידה מסתנכרנות עם הקצב, ואפשר לעבור בקלות בין המצבים כדי להתאים לאווירה. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline — הבחירה בידיכם.
אפשר להשתמש באפליקציה הנלווית שלנו כדי להפעיל את Moving Sound לנגינה בחוץ, לבחור הנפשות או טפט לתצוגה הצבעונית, לעדכן את הקושחה ועוד. בנוסף, האפליקציה מאפשרת להתחבר בקלות לרמקולים אחרים באמצעות Auracast™.
סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.
דירוג IP67 מציין שדרייבר הרמקול אטום לאבק וניתן לטבילה למשך עד 30 דקות בעומק של עד 1 m.