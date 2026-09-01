תצוגה צבעונית וברורה עם הנפשות רטרו

אפילו התצוגה יודעת להיכנס לקצב. צפו בקלטות מסתובבות, בתקליטי ויניל מתנגנים ובפסי האיקוולייזר מקפצים, או בחרו טפט רטרו. הפקדים החיוניים ופרטי הרצועה נשארים גלויים, ואפשר לשנות את המראה או לכוונן את בהירות התצוגה באמצעות לחצן פיזי או האפליקציה הנלווית שלנו.