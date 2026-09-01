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TAMS80B/00
The Tube
צורות נועזות. צבעי רטרו. עוצמה מודרנית. The Tube מחזיר לחיים אייקון משנות ה-80 עם צליל סטריאו עשיר ורחב יותר וקישוריות חלקה. מג'אמים בבית ועד מסיבות רחוב, הגבירו את העוצמה ותנו למוזיקה להתפשט.
צליל עוצמתי. מראה רטרו
280 W מקסימום (140 W RMS)
עד 24 שעות השמעה
אטום לאבק/עמיד למים בתקן IP67
אפילו התצוגה יודעת להיכנס לקצב. צפו בקלטות מסתובבות, בתקליטי ויניל מתנגנים ובפסי האיקוולייזר מקפצים, או בחרו טפט רטרו. הפקדים החיוניים ופרטי הרצועה נשארים גלויים, ואפשר לשנות את המראה או לכוונן את בהירות התצוגה באמצעות לחצן פיזי או האפליקציה הנלווית שלנו.
מסיבה בטורקיז ובוורוד, או זוהר לבן ורך ששומר על אווירה רגועה. טבעות תאורת LED מכווננות בקפידה מסתנכרנות עם הקצב, ואפשר לעבור בקלות בין המצבים כדי להתאים לאווירה. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline — הבחירה בידיכם.
תוכלו להשתמש באפליקציה הנלווית שלנו כדי להפעיל את Moving Sound לשימוש בחוץ, לבחור הנפשות או טפט לתצוגה הצבעונית, לעדכן את הקושחה ועוד. בנוסף, האפליקציה מאפשרת להתחבר בקלות לרמקולים אחרים באמצעות Auracast™.
סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.
דירוג IP67 פירושו שיחידת ההנעה של הרמקול אטומה לאבק וניתן לטבול אותה למשך עד 30 דקות בעומק של עד 1 m.