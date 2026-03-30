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חדש
TAR1509/00
FM/AM
כוונון אנלוגי
מופעל בסוללות
עם רדיו ה-FM/AM הנייד במיוחד הזה, תוכלו ליהנות מצליל חד ונקי בעת האזנה לתכנים האהובים עליכם. כוונון אנלוגי מאפשר למצוא בקלות את מה שאתם מחפשים, והאנטנה הטלסקופית הארוכה מבטיחה קליטה מיטבית בכל מקום.
שתי גלגלות מאפשרות לכוונן את הרדיו ולשלוט בעוצמת הקול, וישנו גם מתג צדי נוח למעבר בין תדרי FM ו-AM. חלונית הכוונון הגדולה והברורה מאפשרת לראות בדיוק לאיזה תדר אתם מכוונים, ומחוון LED נדלק כאשר האות חזק.
רדיו אנלוגי זה קטן מספיק כדי להיכנס בקלות לכיס, או שניתן לתלות אותו על פרק כף היד באמצעות השרוך המצורף. הצליל מופעל על ידי-שתי סוללות AAA, וישנו חיבור לאוזניות להאזנה פרטית: מושלם כשרוצים להאזין לתוצאות הספורט האחרונות בזמן הקניות!