קלאסיקה בגודל כיס

קחו את הרדיו איתכם! תיהנו מהקליטה המצוינת ומהצליל החד והנקי של רדיו ה-FM/AM הנייד, שהוא קטן מספיק כדי להיכנס לכיס. מוזיקה, ספורט, חדשות – בקרות פשוטות מאפשרות לכם למצוא בקלות את התחנות האהובות עליכם גם תוך כדי תנועה.