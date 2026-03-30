גיבוי מתח באמצעות אנרגיה סולארית או ידית סיבוב

לעולם לא תישארו בלי חשמל! תמיד תהיה לכם טעינת גיבוי בזכות הפאנלים הסולאריים שבחלקו העליון של הרדיו, או באמצעות ידית הסיבוב המצורפת. הרדיו פועל גם באמצעות 3 סוללות AAA (לא כלולות). בנוסף, יציאת USB-A מאפשרת להשתמש ברדיו כדי להטעין מכשירים אחרים במצבי חירום.