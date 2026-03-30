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אחריות לשנתיים
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TAR1609/00
רדיו קומפקטי ונייד
כיוון תדרי FM/AM אנלוגי
סוללת ליתיום-יון מובנית
פנס SOS
רדיו נייד ונוח זה הוא בן הלוויה המושלם לימים ארוכים מחוץ לבית. קלטו אותות רדיו ברורים, הטעינו מכשירים אחרים והאירו את הדרך באמצעות הפנס העוצמתי. במצבי חירום, תוכלו אפילו להפעיל אזעקת SOS רועשת המלווה באור מהבהב.
הרדיו השימושי הזה לא יאכזב אתכם. טעינת הרדיו באמצעות כבל ה-USB-C המצורף מאפשרת עד 32 שעות של הפעלת רדיו בעוצמת קול סבירה.
לעולם לא תישארו בלי חשמל! תמיד תהיה לכם טעינת גיבוי בזכות הפאנלים הסולאריים שבחלקו העליון של הרדיו, או באמצעות ידית הסיבוב המצורפת. הרדיו פועל גם באמצעות 3 סוללות AAA (לא כלולות). בנוסף, יציאת USB-A מאפשרת להשתמש ברדיו כדי להטעין מכשירים אחרים במצבי חירום.