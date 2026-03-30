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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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חדש
TAR2509/10
FM/AM
כוונון אנלוגי
הפעלה על-ידי חשמל או סוללות
כוונון אנלוגי מאפשר למצוא בקלות את התחנות האהובות עליכם ברדיו ה-FM/AM הנייד. פשוט סובבו את גלגל הכוונון בצד הרדיו, והחלונית הגדולה והברורה תציג את התדר אליו כיוונתם. מחוון LED יידלק כאשר האות חזק.
הפיקו את המרב מהמוזיקה שלכם באמצעות מצב 'מוזיקה'. עברו למצב 'חדשות' בעת האזנה לחדשות, לאופרת הסבון או לתוכנית הפאנל האהובה עליכם. לא משנה מה אתם אוהבים, רמקול בגודל 3.5 אינץ' מבטיח צליל נקי וברור.
לעולם לא תצטרכו לחפש את בקרת עוצמת הקול ברדיו הזה! בנוסף לחוגת עוצמת הקול הגדולה, הרדיו מצויד במתגים בחלקו העליון למעבר בין אותות FM/AM ומצבי קול שונים. בנוסף, ישנו שקע לאוזניות להאזנה פרטית.