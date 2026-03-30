עברו בין מצבי חדשות ומוזיקה. בקרת צליל

הפיקו את המרב מהמוזיקה שלכם באמצעות מצב 'מוזיקה'. עברו למצב 'חדשות' בעת האזנה לחדשות, לאופרת הסבון או לתוכנית הפאנל האהובה עליכם. לא משנה מה אתם אוהבים, רמקול בגודל 3.5 אינץ' מבטיח צליל נקי וברור.