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TAS2000B/00
מאיר ומספק עוצמה אדירה
צאו לדרך עם הרמקול הקומפקטי העמיד להתזות, שמעניק לכם עד 20 שעות השמעה בטעינה אחת. נורות LED מגניבות יוצרות את האווירה, Bass+ מספק בס עמוק בכל עוצמת קול, ואפשר להתחבר לרמקולים אחרים לקבלת צליל עוצמתי יותר.
מופע אורות LED
Bass+ ו-Auracast™
20 שעות נגינה
רצועת יד ועמידות להתזות
רוצים יותר? תוכלו לצמד רמקול TAS2000 נוסף לקבלת סטריאו אלחוטי אמיתי (TWS). לחלופין, תוכלו ליהנות מצליל גדול יותר ולהשתמש ב-Auracast™ כדי לשדר את מה שמתנגן לרמקולים תואמים אחרים: קיימת תמיכה במקודד LC3 לקבלת צליל טוב יותר, וההגדרה פשוטה באמצעות האפליקציה הנלווית שלנו.
כשהקצב זורם, נורות LED RGB צבעוניות פועמות מעל וסביב זוג הרדיאטורים הפסיביים. ניתן לבחור מבין חמישה מצבי תאורה שונים. פשוט לחצו על לחצן התאורה ברמקול או השתמשו באפליקציה הנלווית שלנו כדי להתחיל — ולהראות לכולם שבאתם לחגוג.
האפליקציה הנלווית והשימושית שלנו מאפשרת לכם לבחור מקור שמע, לשלוט בהפעלה וב-Bass+, לעבור בין מצבי תאורה שונים, לבדוק את חיי הסוללה ועוד. בנוסף, מצב PartyLink בתוך האפליקציה מאפשר להתחבר בקלות לרמקולים אחרים באמצעות Auracast™ וליהנות מצליל עוצמתי עוד יותר.
סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.
דירוג IPX5 מציין שהרמקול מוגן מפני סילוני מים.