TWS ו-Auracast™ למערכים מרובי רמקולים

רוצים יותר? תוכלו לצמד רמקול TAS2000 נוסף לקבלת סטריאו אלחוטי אמיתי (TWS). לחלופין, תוכלו ליהנות מצליל גדול יותר ולהשתמש ב-Auracast™ כדי לשדר את מה שמתנגן לרמקולים תואמים אחרים: קיימת תמיכה במקודד LC3 לקבלת צליל טוב יותר, וההגדרה פשוטה באמצעות האפליקציה הנלווית שלנו.