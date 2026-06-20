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  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
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  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
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  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה
  • מאיר ומספק עוצמה אדירה

חדש

רמקול אלחוטי

TAS2000B/00

מאיר ומספק עוצמה אדירה

צאו לדרך עם הרמקול הקומפקטי העמיד להתזות, שמעניק לכם עד 20 שעות השמעה בטעינה אחת. נורות LED מגניבות יוצרות את האווירה, Bass+ מספק בס עמוק בכל עוצמת קול, ואפשר להתחבר לרמקולים אחרים לקבלת צליל עוצמתי יותר.

הצג את כל היתרונות

מאיר ומספק עוצמה אדירה

  • מופע אורות LED

  • Bass+ ו-Auracast™

  • 20 שעות נגינה

  • רצועת יד ועמידות להתזות

TWS ו-Auracast™ למערכים מרובי רמקולים

רוצים יותר? תוכלו לצמד רמקול TAS2000 נוסף לקבלת סטריאו אלחוטי אמיתי (TWS). לחלופין, תוכלו ליהנות מצליל גדול יותר ולהשתמש ב-Auracast™ כדי לשדר את מה שמתנגן לרמקולים תואמים אחרים: קיימת תמיכה במקודד LC3 לקבלת צליל טוב יותר, וההגדרה פשוטה באמצעות האפליקציה הנלווית שלנו.

מופע אורות מסונכרן לקצב. נוריות LED בצבעי הקשת פועמות לצלילי המוזיקה

כשהקצב זורם, נורות LED RGB צבעוניות פועמות מעל וסביב זוג הרדיאטורים הפסיביים. ניתן לבחור מבין חמישה מצבי תאורה שונים. פשוט לחצו על לחצן התאורה ברמקול או השתמשו באפליקציה הנלווית שלנו כדי להתחיל — ולהראות לכולם שבאתם לחגוג.

אפליקציית Philips Entertainment. שליטה חכמה ברמקול שלכם

אפליקציית Philips Entertainment. שליטה חכמה ברמקול שלכם

האפליקציה הנלווית והשימושית שלנו מאפשרת לכם לבחור מקור שמע, לשלוט בהפעלה וב-Bass+, לעבור בין מצבי תאורה שונים, לבדוק את חיי הסוללה ועוד. בנוסף, מצב PartyLink בתוך האפליקציה מאפשר להתחבר בקלות לרמקולים אחרים באמצעות Auracast™ וליהנות מצליל עוצמתי עוד יותר.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סימן המילה והסמלים של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והסמלים של Auracast™ הם סימנים מסחריים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.

  2. דירוג IPX5 מציין שהרמקול מוגן מפני סילוני מים.