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TAS2000B/00
מופע אורות LED
Bass+ ו-Auracast™
זמן הפעלה של 20 שעות
רצועת פרק כף היד ועמידות בפני נתזי מים
הרמקול הנייד והקומפקטי הזה מספק ביצועים מרשימים ביחס לגודלו, עם צליל עשיר בעוצמה מקסימלית של 20W (10W RMS). רדיאטורים פסיביים כפולים וטכנולוגיית ה-Bass+ הבלעדית שלנו שומרים על באס עמוק ומדויק, גם בעוצמת קול נמוכה. הרמקול כולל גם מיקרופון מובנה, כך שתוכלו לענות לשיחות נכנסות ללא שימוש בידיים.
עם עד 20 שעות של זמן הפעלה מטעינה אחת, תוכלו להמשיך לנגן מוזיקה לאורך כל היום ועד השעות הקטנות של הלילה. רצועת פרק כף היד השימושית מקלה על נשיאת הרמקול, והמבנה העמיד בפני נתזי מים בתקן IPX5 מגן עליו מפני טיפות גשם ונוזלים שנשפכו. טעינה של 30 דקות מספקת 5 שעות של זמן הפעלה, וטעינה מלאה אורכת כ-2.5 שעות.
הפלייליסטים מוכנים? Bluetooth® 5.4 מספק חיבור יציב להזרמה חלקה. רב הנקודתיות מאפשרת להתחבר לשני מכשירי Bluetooth® בו-זמנית, ותוכלו גם לחבר נגן מוזיקה נייד או דיסק און קי ישירות ליציאת ה-USB-A שברמקול.
סימן המילה והלוגואים של ®Bluetooth הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות .Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה והלוגואים של ™Auracast הם סימנים מסחריים בבעלות .Bluetooth SIG, Inc.
דירוג IPX5 מבטיח שהרמקול מוגן מפני נתזי מים.