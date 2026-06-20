הפעלה ארוכה, נשיאה נוחה, קצת גשם לא מזיק

עם עד 20 שעות של זמן הפעלה מטעינה אחת, תוכלו להמשיך לנגן מוזיקה לאורך כל היום ועד השעות הקטנות של הלילה. רצועת פרק כף היד השימושית מקלה על נשיאת הרמקול, והמבנה העמיד בפני נתזי מים בתקן IPX5 מגן עליו מפני טיפות גשם ונוזלים שנשפכו. טעינה של 30 דקות מספקת 5 שעות של זמן הפעלה, וטעינה מלאה אורכת כ-2.5 שעות.