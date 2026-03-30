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חדש
TAV2000FB/00
עיצוב קלאסי, צליל מודרני
כוונון FM דיגיטלי
Bluetooth® 5.4
סוללה הניתנת להחלפה על-ידי המשתמש
בואו בגלל העיצוב הקלאסי, תישארו בזכות הצליל החמים. הרדיו הנייד הזה מחזיר את העיצוב המעוגל ואת כפתור עוצמת הקול המכני של מכשירי הרדיו משנות ה-50, ומוסיף נגיעה של צליל חמים ועוצמתי להפליא, הודות לדרייבר בקוטר 2.5 אינץ' עם טווח מלא. זהו השילוב המושלם בין מורשת לחדשנות.
מוזיקה, חדשות, תוכניות דרמה או ספורט? לא משנה למה אתם אוהבים להאזין, רדיו ה-FM הזה מספק קליטה באיכות צלולה הודות לאנטנה הטלסקופית שלו. כוונון דיגיטלי מאפשר למצוא תחנות בקלות רבה – ובנוסף, תוכלו לשמור 20 תחנות קבועות מראש ולשייך את שתי התחנות האהובות עליכם לכפתורי הגישה המהירה 1 ו-2 שבחזית הרדיו.
הרדיו בעל המראה הקלאסי הזה מציע הרבה יותר מרדיו רגיל. קישוריות Bluetooth® 5.4 מאפשרת להזרים פודקאסטים, פלייליסטים ועוד מהמכשיר החכם ישירות לרדיו. תיהנו מחיבור יציב ומצליל באיכות גבוהה, אפילו אם הפלייליסט שלכם מוזרם מהטלפון שהשארתם בחדר השני.
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