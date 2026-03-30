מראה מהעבר, צליל מההווה

בואו בגלל העיצוב הקלאסי, תישארו בזכות הצליל החמים. הרדיו הנייד הזה מחזיר את העיצוב המעוגל ואת כפתור עוצמת הקול המכני של מכשירי הרדיו משנות ה-50, ומוסיף נגיעה של צליל חמים ועוצמתי להפליא, הודות לדרייבר בקוטר 2.5 אינץ' עם טווח מלא. זהו השילוב המושלם בין מורשת לחדשנות.