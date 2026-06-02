אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
TAV2000FB/00
ג'נט
שירה לעיניים ולאוזניים! הרדיו הביתי הנייד הזה נועד לשמח במראה הנועז שלו ובצליל העשיר והחם. תוכלו ליהנות מרדיו FM צלול כבדולח ולהזרים בקלות רשימות השמעה: יש גם שקע לאוזניות להאזנה פרטית.
עיצוב קלאסי, צליל מודרני
כוונון FM דיגיטלי
Bluetooth® 5.4
סוללה הניתנת להחלפה על ידי המשתמש
בואו בזכות העיצוב הקלאסי, הישארו בזכות הצליל החם. הרדיו הנייד הזה מחזיר את העיצוב המעוגל ואת כפתור עוצמת הקול המוחשי של מכשירי הרדיו משנות ה-1950, ומוסיף נגיעה של צליל חם ועוצמתי להפתיע מהדרייבר 2.5” בטווח מלא שלו. זהו השילוב המושלם בין מורשת לחדשנות.
מוזיקה, חדשות, דרמה או ספורט? לא משנה למה אתם אוהבים להאזין, רדיו ה-FM הזה מספק קליטה צלולה הודות לאנטנה הטלסקופית שלו. הכוונון הדיגיטלי מקל במיוחד על מציאת תחנות—בנוסף, תוכלו לשמור 20 תחנות ולהקצות את שתי המועדפות עליכם ללחצני הגישה המהירה המסומנים 1 ו-2 בחזית הרדיו.
הרדיו בעל המראה הקלאסי הזה מציע הרבה יותר מסתם רדיו. קישוריות Bluetooth® 5.4 מאפשרת להזרים פודקאסטים, פלייליסטים ועוד מהמכשיר החכם שלכם אל הרדיו. תוכלו ליהנות מחיבור יציב ומצליל באיכות גבוהה, גם אם הפלייליסט מוזרם מהטלפון שהשארתם בחדר השני.
סימן המילה Bluetooth® וסמליו הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.