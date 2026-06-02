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Retroרדיו נייד

TAV2000FB/00

ג'נט

שירה לעיניים ולאוזניים! הרדיו הביתי הנייד הזה נועד לשמח במראה הנועז שלו ובצליל העשיר והחם. תוכלו ליהנות מרדיו FM צלול כבדולח ולהזרים בקלות רשימות השמעה: יש גם שקע לאוזניות להאזנה פרטית.

הצג את כל היתרונות

ג'נט

  • עיצוב קלאסי, צליל מודרני

  • כוונון FM דיגיטלי

  • Bluetooth® 5.4

  • סוללה הניתנת להחלפה על ידי המשתמש

מראה של פעם, צליל של היום

מראה של פעם, צליל של היום

בואו בזכות העיצוב הקלאסי, הישארו בזכות הצליל החם. הרדיו הנייד הזה מחזיר את העיצוב המעוגל ואת כפתור עוצמת הקול המוחשי של מכשירי הרדיו משנות ה-1950, ומוסיף נגיעה של צליל חם ועוצמתי להפתיע מהדרייבר 2.5” בטווח מלא שלו. זהו השילוב המושלם בין מורשת לחדשנות.

טיונר FM דיגיטלי עם עד 20 תחנות שמורות

טיונר FM דיגיטלי עם עד 20 תחנות שמורות

מוזיקה, חדשות, דרמה או ספורט? לא משנה למה אתם אוהבים להאזין, רדיו ה-FM הזה מספק קליטה צלולה הודות לאנטנה הטלסקופית שלו. הכוונון הדיגיטלי מקל במיוחד על מציאת תחנות—בנוסף, תוכלו לשמור 20 תחנות ולהקצות את שתי המועדפות עליכם ללחצני הגישה המהירה המסומנים 1 ו-2 בחזית הרדיו.

Bluetooth® 5.4 לחיבור יציב ולטווח ארוך יותר

Bluetooth® 5.4 לחיבור יציב ולטווח ארוך יותר

הרדיו בעל המראה הקלאסי הזה מציע הרבה יותר מסתם רדיו. קישוריות Bluetooth® 5.4 מאפשרת להזרים פודקאסטים, פלייליסטים ועוד מהמכשיר החכם שלכם אל הרדיו. תוכלו ליהנות מחיבור יציב ומצליל באיכות גבוהה, גם אם הפלייליסט מוזרם מהטלפון שהשארתם בחדר השני.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. סימן המילה Bluetooth® וסמליו הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc.