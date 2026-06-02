טיונר FM דיגיטלי עם עד 20 תחנות שמורות

מוזיקה, חדשות, דרמה או ספורט? לא משנה למה אתם אוהבים להאזין, רדיו ה-FM הזה מספק קליטה צלולה הודות לאנטנה הטלסקופית שלו. הכוונון הדיגיטלי מקל במיוחד על מציאת תחנות—בנוסף, תוכלו לשמור 20 תחנות ולהקצות את שתי המועדפות עליכם ללחצני הגישה המהירה המסומנים 1 ו-2 בחזית הרדיו.