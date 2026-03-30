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חדש
TAV9000D/10
עיצוב רטרו, צליל מודרני
מקסימום 240W (120W RMS)
פטיפון בעל שתי מהירויות
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
המראה הנועז בסגנון אמצע המאה עוצב כמחווה לעיצובי הרדיו האגדיים של Philips משנות ה-30 וה-50, בעוד שהצליל העשיר והעוצמתי מחבר אתכם לכאן ועכשיו. פרטי רטרו כמו מעטפת העץ ורשת הרמקול הקעורה משתלבים בצורה מושלמת לצד נוחויות מודרניות כמו Bluetooth® והאפליקציה הנלווית השימושית שלנו.
תיהנו מצליל עשיר וחמים בעוצמה מרעידה של מקסימום 240W (120W RMS) בזמן הזרמת מוזיקה או האזנה לרדיו – ועד מקסימום 120W (60W RMS) כשאתם מנגנים תקליטים. שני דרייברים גדולים ושני רמקולים לצלילים גבוהים משתלבים יחד עם וופר באס ופתח רפלקס באס כדי למלא את החלל בצלילים גבוהים נוסקים, צלילי אמצע מלאי הבעה וצלילים נמוכים עוצמתיים ומבוקרים.
תוכלו לנגן תקליטי ויניל במהירויות של 33.3 או 45 סל"ד על גבי פלטת אלומיניום יצוקה, ומכסה האבק ניתן להסרה אם אתם מעדיפים את ה-Tina בלעדיו. זרוע אלומיניום בעלת משקולת איזון ומנגנון נגד רעידות מבטיחים שמחט ה-Audio-Technica הניתנת להחלפה תעקוב אחרי חריצי התקליט בצורה מושלמת: בעוצמות קול מקסימליות, המסיבה תקפיץ את כולם – חוץ מאת התקליטים שלכם.
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