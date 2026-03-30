פטיפון בעל הנעת רצועה ו-2 מהירויות. בנוי כדי להתמודד עם העוצמה

תוכלו לנגן תקליטי ויניל במהירויות של 33.3 או 45 סל"ד על גבי פלטת אלומיניום יצוקה, ומכסה האבק ניתן להסרה אם אתם מעדיפים את ה-Tina בלעדיו. זרוע אלומיניום בעלת משקולת איזון ומנגנון נגד רעידות מבטיחים שמחט ה-Audio-Technica הניתנת להחלפה תעקוב אחרי חריצי התקליט בצורה מושלמת: בעוצמות קול מקסימליות, המסיבה תקפיץ את כולם – חוץ מאת התקליטים שלכם.