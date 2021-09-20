זזים לפי הקצב

לוקחים את המסיבה לאן שרק רוצים עם הרמקול הגדול והנייד. בזמן שמנגנים בגיטרה, משמיעים שירים או תופסים את המיקרופוםן, האורות הצבעוניות רוטטים בו-זמנית ברמקול! לרמקול יש ידית נשיאה וקל לשנע אותו.