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אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
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הופסק
TAX5206/98
מגבירים
מתניעים את המסיבה עם רמקול גדול במיוחד ומדהים! הצליל החזק, הבס הכבד והאורות הצבעוניים ממלאים את החדר באנרגיות טובות. אפשר לחבר גיטרה ומיקרופון לרמקול ובזכות עיצוב הטרולי קל להזיז אותו.
נורית רמקול ורטט
קלטי מיקרופון וגיטרה
פונקציות קריוקי מיוחדות
רמקול קריוקי שמייצר צליל גדול וחזק ונותן בבסים. הוא ממלא את החדר במקצבים. הסוללה המובנית מאפשרת לחגוג בחוץ במשך עד 14 שעות הפעלה על כל טעינה.
מרקידים את כולם באפקטים של תאורה במסיבות! טבעת של אורות צבעוניים על הרמקול רוטטת בקצב המוזיקה ויש ארבעה מצבי תאורה לבחירתכם. הרמקול הזה מסדר אתכם בכל צורה שתרצו לחגוג.
קלט מיקרופון (6.3 מיקרופון) שמאפשר לשדרג את המסיבה. יש גם קלט גיטרה, כדי שתוכלו לשיר בקול ראשון ולתת בסולו גיטרה! לקלטים של הגיטרה והמיקרופון שי בקרת עוצמת קול משלהם על הרמקול. אפשר לשנות את הקול, לעמעם קולות ולהוסיף אפקטים של הד.