קלטי מיקרופון וגיטרה. אפקטים של קריוקי

קלט מיקרופון (6.3 מיקרופון) שמאפשר לשדרג את המסיבה. יש גם קלט גיטרה, כדי שתוכלו לשיר בקול ראשון ולתת בסולו גיטרה! לקלטים של הגיטרה והמיקרופון שי בקרת עוצמת קול משלהם על הרמקול. אפשר לשנות את הקול, לעמעם קולות ולהוסיף אפקטים של הד.