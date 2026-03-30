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  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
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  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
  • מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם

חדש

מכונת צליל לדיסקים

TAZ2000S/10

מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם
הקפיצו את המוזיקה שלכם עם בומבוקס נייד לחובבי מוזיקה, המנגן דיסקים פיזיים בכל פורמט. בנוסף, תקבלו קליטת רדיו FM באיכות צלולה, הזרמת Bluetooth® יציבה, השמעה דרך USB וכניסת שמע לחיבור מכשירים נוספים.
הצג את כל היתרונות

מכשיר המוזיקה והדיסקים הכל-באחד שלכם

  • נגן דיסקים עם מספר מקורות שמע

  • דיסקים, רדיו FM‏, USB

  • Bluetooth® 6.0, כניסת שמע

  • ידית נשיאה מובנית

נגן דיסקים נייד בסגנון בומבוקס

נגן דיסקים נייד בסגנון בומבוקס

בין אם אתם מגלים את הקסם של דיסקים פיזיים בפעם הראשונה, ובין אם מחדש, נגן הדיסקים הזה בעל פתח הטעינה העליון הוא בחירה מצוינת להאזנה יומיומית. הוא מסוגל לקרוא כל סוג של פורמט דיסק, וידית הנשיאה מקלה על ניידותו. פשוט חברו אותו לשקע חשמל או הכניסו שש סוללות* (מסוג R14 C) וקחו אותו איתכם החוצה.

רדיו FM דיגיטלי עם עד 20 הגדרות קבועות מראש

רדיו FM דיגיטלי עם עד 20 הגדרות קבועות מראש

אם תרצו להתחבר למקור המוזיקה שקיים עוד מלפני עידן הדיסקים, מקלט ה-FM הדיגיטלי יקל עליכם למצוא תוכניות רדיו שתאהבו. תוכלו להגדיר עד 20 תחנות קבועות מראש שאתם מאזינים להן בתדירות גבוהה.

הזרמה אלחוטית קלה באמצעות Bluetooth®

הזרמה אלחוטית קלה באמצעות Bluetooth®

רוצים להשתמש בנגן הדיסקים הזה כרמקול נייד? קישוריות Bluetooth® מאפשרת להזרים צלילים ישירות לנגן מכל מכשיר חכם תואם, וטכנולוגיית Dynamic Bass Boost תקפיץ את מקצבי הבאס האהובים עליכם.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. למוצר זה יש תא סוללות, אך הסוללות אינן כלולות. יש לרכוש אותן בנפרד.