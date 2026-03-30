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חדש
TAZ2000S/10
נגן דיסקים עם מספר מקורות שמע
דיסקים, רדיו FM, USB
Bluetooth® 6.0, כניסת שמע
ידית נשיאה מובנית
בין אם אתם מגלים את הקסם של דיסקים פיזיים בפעם הראשונה, ובין אם מחדש, נגן הדיסקים הזה בעל פתח הטעינה העליון הוא בחירה מצוינת להאזנה יומיומית. הוא מסוגל לקרוא כל סוג של פורמט דיסק, וידית הנשיאה מקלה על ניידותו. פשוט חברו אותו לשקע חשמל או הכניסו שש סוללות* (מסוג R14 C) וקחו אותו איתכם החוצה.
אם תרצו להתחבר למקור המוזיקה שקיים עוד מלפני עידן הדיסקים, מקלט ה-FM הדיגיטלי יקל עליכם למצוא תוכניות רדיו שתאהבו. תוכלו להגדיר עד 20 תחנות קבועות מראש שאתם מאזינים להן בתדירות גבוהה.
רוצים להשתמש בנגן הדיסקים הזה כרמקול נייד? קישוריות Bluetooth® מאפשרת להזרים צלילים ישירות לנגן מכל מכשיר חכם תואם, וטכנולוגיית Dynamic Bass Boost תקפיץ את מקצבי הבאס האהובים עליכם.
למוצר זה יש תא סוללות, אך הסוללות אינן כלולות. יש לרכוש אותן בנפרד.