נגן דיסקים נייד בסגנון בומבוקס

בין אם אתם מגלים את הקסם של דיסקים פיזיים בפעם הראשונה, ובין אם מחדש, נגן הדיסקים הזה בעל פתח הטעינה העליון הוא בחירה מצוינת להאזנה יומיומית. הוא מסוגל לקרוא כל סוג של פורמט דיסק, וידית הנשיאה מקלה על ניידותו. פשוט חברו אותו לשקע חשמל או הכניסו שש סוללות* (מסוג R14 C) וקחו אותו איתכם החוצה.