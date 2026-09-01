משמידה עד 99.9% מהחיידקים**

עם קוביית ה-UV לגילוח של Philips, משטח יחידת הגילוח עובר טיפול באמצעות אור UV. היא כוללת 3 נוריות LED מובנות מסוג UV-C באורך גל עוצמתי של 275 ננומטר, שמשמידות עד 99.9% מהחיידקים** ומספקות גילוח נקי והיגייני.