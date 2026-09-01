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  • תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
  • תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
  • תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
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  • תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
  • תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
  • תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
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חדש

Accessoriesקוביית UV לגילוח

UVC10/00

תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום
ליהנות מגילוח נקי והיגייני מדי יום באמצעות קוביית ה-UV לגילוח, המשמידה עד 99.9% מהחיידקים**.
הצג את כל היתרונות

משמידה עד 99.9% מהחיידקים**

תיהנו מגילוח היגייני* יותר בכל יום

  • משמידה עד 99.9% מהחיידקים**

  • תכונות חיטוי חזקות

משמידה עד 99.9% מהחיידקים**

משמידה עד 99.9% מהחיידקים**

עם קוביית ה-UV לגילוח של Philips, משטח יחידת הגילוח עובר טיפול באמצעות אור UV. היא כוללת 3 נוריות LED מובנות מסוג UV-C באורך גל עוצמתי של 275 ננומטר, שמשמידות עד 99.9% מהחיידקים** ומספקות גילוח נקי והיגייני.

תכונות חיטוי חזקות

תכונות חיטוי חזקות

קוביית ה-UV לגילוח משתמשת באור UV-C. קרינת UV-C היא קרינה בעלת אורך גל קצר, הידועה בתכונות החיטוי החזקות שלה. קרינת UV-C יעילה בחיסול מיקרואורגניזמים, ולכן היא משמשת כאמצעי בטוח ויעיל לחיטוי משטחים וחללים.

תאימות עם קוביית UV לגילוח

תאימות עם קוביית UV לגילוח

קוביית UV לגילוח תואמת ל: סדרות 5000, 5000X‎‎, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige ו-i9000 Prestige Ultra.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. בעת שימוש בקוביית UV לגילוח

  2. משמידה 99.9% מחיידקי אי-קולי, סטפילוקוקוס אאוראוס, פרופיוניבקטריום אקנס, פסאודומונס אירוגינוזה, סלמונלה פראטיפי B, סטפילוקוקוס אלבוס על פני שטח יחידת הגילוח תוך 10 דקות, נבדק על ידי מעבדה חיצונית