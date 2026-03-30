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  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח
  • גילוח חלק ונוח

Shaver 3000X Seriesמכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

X3001/00

גילוח חלק ונוח
מכונת הגילוח החשמלית לשימוש יבש ורטוב מסדרת 3000X של פיליפס מעניקה לך גילוח חלק, נוח ותמורה טובה. 27 להבי PowerCut בעלי השחזה עצמי, שימוש רטוב ויבש, וטרימר נשלף הופכים את מכונת הגילוח לקלה לשימוש ותמיד אמינה.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

באמצעות טכנולוגיית SkinProtect

גילוח חלק ונוח

  • להבי PowerCut

  • גילוח רטוב ויבש

  • מערכת גילוח נוגדת קורוזיה

  • ראשי Flex‏ 4 כיוונים

להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

להבי PowerCut לגילוח נקי ועקבי

27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים בעלי ההשחזה העצמית שלנו נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.

גילוח רטוב ויבש בכיור או במקלחת

גילוח רטוב ויבש בכיור או במקלחת

בחר גילוח יבש נוח או צוות עם קצף או ג'ל האהוב עליך לגילוח רטוב מרענן, אפילו במקלחת.

ראשי Flex‏ 4 כיוונים עוקבים אחר תווי הפנים לגילוח נוח

ראשי Flex‏ 4 כיוונים עוקבים אחר תווי הפנים לגילוח נוח

ראשים צפים מתכווננים לארבעה כיוונים כדי לשמור על מגע אחיד עם העור ולהגן עליו מפני חתכים ושריטות.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 