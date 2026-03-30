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X3052/00
להבי PowerCut
גילוח רטוב ויבש
מערכת גילוח נוגדת קורוזיה
ראשי Flex 4 כיוונים
27 להבים בעלי השחזה עצמית חותכים באופן עקבי כל שערה מעל רמת העור לקבלת גימור חלק ואחיד בכל פעם. הלהבים עם ההשחזה העצמית נשארים כמו חדשים במשך שנתיים.
בחר גילוח יבש נוח או צוות עם קצף או ג'ל האהוב עליך לגילוח רטוב מרענן, אפילו במקלחת.
ראשים צפים מתכווננים לארבעה כיוונים כדי לשמור על מגע אחיד עם העור ולהגן עליו מפני חתכים ושריטות.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.