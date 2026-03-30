דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק* שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.