אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
אחריות לשנתיים
אחריות לשנתיים
הירשם וחסוך
X9002/10
פעולה משולשת בטכנולוגיית Lift&Cut
להבי Dual SteelPrecision
ראש גמיש ומדויק 360°
חיישן ספק כוח
5 שנות אחריות***
מערכת הגילוח בעלת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה שיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק עד לרמת עור של 0.00 מ"מ, בלי לחתוך עור לקרבה לאורך זמן.
הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק* שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.
להבי Dual SteelPrecision מסתובבים ב-360 מעלות ותופסים את השערות שצומחות בכיוונים שונים. עם 7 מיליון תנועות חיתוך בדקה, לחיתוך יעיל גם בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לדגם הקודם
טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך
לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה