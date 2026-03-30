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  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור

i9000i9000-prestige-wet-dry-electric-shaver-with-skiniq

X9002/10

גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
i9000 של פיליפס מעניקה קירבה ברמת העור עם מערכת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך ועם ראשים גמישים, מדויקים וקומפקטיים ב-360°, אפילו באזורים שקשה לגלח. SkinIQ בהפעלת בינה מלאכותית חש בעורך ומתאים את עצמו לקבלת דיוק ונוחות אולטימטיביים.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

כולל טכנולוגיית SkinIQ

גילוח קרוב מושלם ונוחות העור

  • פעולה משולשת בטכנולוגיית Lift&Cut

  • להבי Dual SteelPrecision

  • ראש גמיש ומדויק 360°

  • חיישן ספק כוח

  • 5 שנות אחריות***

קירבה ברמת העור, תוצאות עמידות לאורך זמן

קירבה ברמת העור, תוצאות עמידות לאורך זמן

מערכת הגילוח בעלת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה שיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק עד לרמת עור של 0.00 מ"מ, בלי לחתוך עור לקרבה לאורך זמן.

דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק* שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.

יעילות בכל מעבר, אפילו בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.

יעילות בכל מעבר, אפילו בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.

להבי Dual SteelPrecision מסתובבים ב-360 מעלות ותופסים את השערות שצומחות בכיוונים שונים. עם 7 מיליון תנועות חיתוך בדקה, לחיתוך יעיל גם בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לדגם הקודם

  2. טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך

  3. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה