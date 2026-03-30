יעיל בכל מעבר, אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים

להבי Dual SteelPrecision המסתובבים ב-360° שלנו לוכדים שיער הגדל בכיוונים שונים. עם עד 7 מיליון תנועות חיתוך בכל דקה, לגילוח יעיל אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים.