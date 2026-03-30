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X9002/30
טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך
להבי Dual SteelPrecision
ראש גמיש ומדויק 360°
חיישן Pressure Guard
5 שנות אחריות***
מערכת הגילוח בעלת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה שיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק עד לרמת עור של 0.00 מ"מ, בלי לחתוך עור לקרבה לאורך זמן.
ראשים קומפקטיים, קטנים יותר וגמישים לחלוטין עם תבניות למתיחת העור המסתגלות באופן דינמי לכל קימור בפניך. למגע עור קבוע עם 20% יותר דיוק* כדי ללכוד שיערות שקשה לתפוס בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.
להבי Dual SteelPrecision המסתובבים ב-360° שלנו לוכדים שיער הגדל בכיוונים שונים. עם עד 7 מיליון תנועות חיתוך בכל דקה, לגילוח יעיל אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לדגם הקודם
טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך
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בהשוואה למים במחסנית