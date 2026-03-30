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  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
  • גילוח קרוב מושלם ונוחות העור

i9000i9000-prestige-wet-dry-electric-shaver-with-skiniq

X9002/30

גילוח קרוב מושלם ונוחות העור
i9000 של פיליפס מעניקה קירבה ברמת העור עם מערכת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך ועם ראשים גמישים, מדויקים וקומפקטיים ב-360°, אפילו באזורים שקשה לגלח. SkinIQ בהפעלת בינה מלאכותית חש בעורך ומתאים את עצמו לקבלת דיוק ונוחות אולטימטיביים.
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כולל טכנולוגיית SkinIQ

גילוח קרוב מושלם ונוחות העור

  • טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך

  • להבי Dual SteelPrecision

  • ראש גמיש ומדויק 360°

  • חיישן Pressure Guard

  • 5 שנות אחריות***

קירבה ברמת העור, תוצאות עמידות לאורך זמן

קירבה ברמת העור, תוצאות עמידות לאורך זמן

מערכת הגילוח בעלת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה שיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק עד לרמת עור של 0.00 מ"מ, בלי לחתוך עור לקרבה לאורך זמן.

דיוק, אפילו באזורים הקשים ביותר לגילוח

דיוק, אפילו באזורים הקשים ביותר לגילוח

ראשים קומפקטיים, קטנים יותר וגמישים לחלוטין עם תבניות למתיחת העור המסתגלות באופן דינמי לכל קימור בפניך. למגע עור קבוע עם 20% יותר דיוק* כדי ללכוד שיערות שקשה לתפוס בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.

יעיל בכל מעבר, אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים

יעיל בכל מעבר, אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים

להבי Dual SteelPrecision המסתובבים ב-360° שלנו לוכדים שיער הגדל בכיוונים שונים. עם עד 7 מיליון תנועות חיתוך בכל דקה, לגילוח יעיל אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לדגם הקודם

  2. טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך

  3. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה

  4. בהשוואה למים במחסנית