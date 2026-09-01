מתאים לצפיפות הזקן לגילוח קל

חיישן שיער הפנים החכם מודד את צפיפות השיער 250 פעמים בשנייה ומתאים אוטומטית את עוצמת החיתוך בזמן הגילוח. כך מובטח גילוח חלק ועדין עם ביצועים עקביים בכל רמות צפיפות הזקן.