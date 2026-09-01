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חדש
XP521/03
חיישן Power Adapt
ציפוי הגנה SkinGlide
ראש גמיש 360°
חיישן שיער הפנים החכם מודד את צפיפות השיער 250 פעמים בשנייה ומתאים אוטומטית את עוצמת החיתוך בזמן הגילוח. כך מובטח גילוח חלק ועדין עם ביצועים עקביים בכל רמות צפיפות הזקן.
גילוח נוח יותר. הציפוי המגן SkinGlide, המכיל 250,000 מיקרו-כדוריות לסנטימטר רבוע, משפר את ההחלקה על העור ב-30%** כדי לסייע בהפחתת החיכוך ובצמצום הגירוי.
בחרו במצב 'רגיש' כאשר העור שלכם זקוק לטיפול מיוחד. הוא נועד לספק גילוח נוח יותר בשימוש יומיומי.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לסדרת Philips S3000