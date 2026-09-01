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  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
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  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
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  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
  • גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*

חדש

Shaver series 5000Xמכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב

XP521/03

גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*
קבלו גילוח צמוד עם הגנה נוספת לעור בכל יום. סדרת Philips 5000X, הכוללת מצב 'רגיש' וטכנולוגיית SkinIQ, מסייעת בהפחתת גירויים לקבלת גילוח נוח יותר, במיוחד כאשר העור זקוק לטיפול מיוחד.
הצג את כל היתרונות
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

עם טכנולוגיית SkinIQ

גילוח צמוד. הגנה נוספת לעור*

  • חיישן Power Adapt

  • ציפוי הגנה SkinGlide

  • ראש גמיש 360°

מתאים לצפיפות הזקן לגילוח קל

מתאים לצפיפות הזקן לגילוח קל

חיישן שיער הפנים החכם מודד את צפיפות השיער 250 פעמים בשנייה ומתאים אוטומטית את עוצמת החיתוך בזמן הגילוח. כך מובטח גילוח חלק ועדין עם ביצועים עקביים בכל רמות צפיפות הזקן.

תנועה חלקה יותר ב-30% על העור**

תנועה חלקה יותר ב-30% על העור**

גילוח נוח יותר. הציפוי המגן SkinGlide, המכיל 250,000 מיקרו-כדוריות לסנטימטר רבוע, משפר את ההחלקה על העור ב-30%** כדי לסייע בהפחתת החיכוך ובצמצום הגירוי.

עברו למצב 'רגיש' לקבלת חוויית גילוח נוחה במיוחד

בחרו במצב 'רגיש' כאשר העור שלכם זקוק לטיפול מיוחד. הוא נועד לספק גילוח נוח יותר בשימוש יומיומי.

מפרט טכני

קבלו תמיכה עבור מוצר זה

מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לסדרת Philips S3000