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אחריות לשנתיים

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  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
  • גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה

i9000 Prestigei9000-prestige-wet-dry-electric-shaver-with-skiniq

XP9205/30

גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה
i9000 Prestige של פיליפס, עם מערכת הגילוח בפעולה משולשת להרמה וחיתוך ועם ראש גמיש, מדויק וקומפקטי ב-360° חותך שיער ברמת העור, אפילו באזורים שקשה לגלח. SkinIQ בהפעלת בינה מלאכותית חש בנוחות העור החכמה, מכוון אותה ומסתגל אליה.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

כולל טכנולוגיית SkinIQ

גילוח קרוב ועמיד לאורך זמן, נוחות עור חכמה

  • טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך

  • להבי Dual SteelPrecision

  • ראש גמיש ומדויק 360°

  • חיישן Pressure Guard

  • 5 שנות אחריות****

קירבה ברמת העור, תוצאות עמידות לאורך זמן

קירבה ברמת העור, תוצאות עמידות לאורך זמן

מערכת הגילוח בעלת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה שיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק עד לרמת עור של 0.00 מ"מ, בלי לחתוך עור לקרבה לאורך זמן.

דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק* שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.

יעילות בכל מעבר, אפילו בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.

יעילות בכל מעבר, אפילו בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.

להבי Dual SteelPrecision מסתובבים ב-360 מעלות ותופסים את השערות שצומחות בכיוונים שונים. עם 7 מיליון תנועות חיתוך בדקה, לחיתוך יעיל גם בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לדגם הקודם

  2. טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך

  3. בהשוואה למים במחסנית

  4. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה