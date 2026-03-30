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  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
  • גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית

i9000 Prestige Ultraמכונת גילוח חשמלית לשימוש יבש ורטוב עם SkinIQ Pro

XP9402/11

3 פרסים

גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית
i9000 Prestige Ultra של פיליפס, מכונת הגילוח החדשנית ביותר שלנו עם מערכת פעולה משולשת להרמה וחיתוך החותכת שיער ברמת השורש לקרבה שמחזיקה מעמד למשך כל היום, אפילו באזורים שקשה לגלח. SkinIQ Pro כוללת כעת 5 מצבי גילוח לנוחות עור אולטימטיבית.
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עם טכנולוגיית SkinIQ Pro

גילוח קרוב שמחזיק מעמד כל היום, נוחות עור אולטימטיבית

  • טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך

  • להבי NanoTech Dual Precision

  • ראש גמיש ומדויק 360°

  • הכוונה פעילה של לחץ ותנועה

  • 7 שנות אחריות****

קרבה ברמת השורש, תוצאה שמחזיקה מעמד כל היום

קרבה ברמת השורש, תוצאה שמחזיקה מעמד כל היום

מערכת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה את השיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק ברמת שורש של עד 0.08- מ"מ, בלי לחתוך את העור. לקרבה אולטימטיבית שמחזיקה מעמד כל היום.

דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

דיוק, גם בנקודות שקשה להגיע אליהן

הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק** שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.

יעיל בכל מעבר, אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים

יעיל בכל מעבר, אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים

נועדו ללכוד שיערות הצומחות בכיוונים שונים, להבי NanoTech Dual PrecisionCut המסתובבים ב-360° ולוכדים 25% יותר שיער בכל תנועה*, עם עד 8 מיליון תנועות חיתוך בכל דקה, ליעילות מדויקת אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

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הסתייגויות

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. בהשוואה לסדרה 3000 של פיליפס

  2. בהשוואה לדגם הקודם

  3. בהשוואה לציפוי ללא חרוזים

  4. לאחר הרשמה ל-Philips.com תוך 90 יום מהרכישה