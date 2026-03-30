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הופסק
XP9404/38
טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך
להבי NanoTech Dual Precision
ראש גמיש ומדויק 360°
הכוונה פעילה של לחץ ותנועה
*****7 שנות אחריות
מערכת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה את השיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק ברמת שורש של עד 0.08- מ"מ, בלי לחתוך את העור. לקרבה אולטימטיבית שמחזיקה מעמד כל היום.
הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק** שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.
המכונה מעוצבת כדי לתפוס את השערות בכיוונים שונים, עם להבי NanoTech Dual Precision שמסתובבים ב-360 מעלות ותופסים 25% יותר שיער בכל מעבר*, עם 8 מיליון תנועות חיתוך בדקה, ליעילות מדויקת אפילו בזקן בן יום אחד, 3 או 7 ימים.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לסדרה 3000 של פיליפס
בהשוואה לדגם הקודם
בהשוואה לציפוי ללא חרוזים
בהשוואה למים במחסנית
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