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הופסק
XP9404/46
טכנולוגיית פעולה משולשת הרמה וחיתוך
להבי NanoTech Dual Precision
ראש גמיש ומדויק 360°
הכוונה פעילה של לחץ ותנועה
7 שנות אחריות******
מערכת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה את השיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק ברמת שורש של עד 0.08- מ"מ, בלי לחתוך את העור. לקרבה אולטימטיבית שמחזיקה מעמד כל היום.
הראשים הקומפקטיים קטנים וגמישים, ומתאימים את עצמם לדפוסי המתיחה הדינמיים של העור בכל קימור של הפנים. למגע מיידי עם העור ב-20% יותר דיוק** שתופס גם את השערות בצוואר ומתחת לאף. דיוק בכל מקום.
נועדו ללכוד שיערות הצומחות בכיוונים שונים, להבי NanoTech Dual PrecisionCut המסתובבים ב-360° ולוכדים 25% יותר שיער בכל תנועה*, עם עד 8 מיליון תנועות חיתוך בכל דקה, ליעילות מדויקת אפילו על זקן של יום אחד, 3 או 7 ימים.
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
בהשוואה לסדרה 3000 של פיליפס
בהשוואה לדגם הקודם
בהשוואה לציפוי ללא חרוזים
בהשוואה למים במחסנית
משמיד עד 99.9% מהחיידקים Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus bacteria על פני יחידת מכונת הגילוח תוך 10 דקות, נבדק במעבדת צד שלישי
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