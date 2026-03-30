קרבה ברמת השורש, תוצאה שמחזיקה מעמד כל היום

מערכת הפעולה המשולשת להרמה וחיתוך בפטנט שלנו מרימה את השיער בעדינות מהשורש כדי לחתוך אותו במדויק ברמת שורש של עד 0.08- מ"מ, בלי לחתוך את העור. לקרבה אולטימטיבית שמחזיקה מעמד כל היום.