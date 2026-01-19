תמיכת פיליפס
כיצד אוכל למנוע שפיכת חלב ממשאבת החלב ללא השימוש בידיים של Philips Avent?
ייתכן שנשפך חלב ממשאבת החלב עקב הרכבה שגויה של מגן השד והכוס. יש לאטום ולסגור באופן מלא את החיבור בין מגן השד והכוס.
במהלך ההרכה, יש לוודא שהשוליים מכסים לחלוטין את קצות כוס האיסוף.
צפו בסרטון קצר המדריך כיצד להרכיב את משאבת החלב ללא שימוש בידיים של Philips Avent.
כדי להימנע מדליפה בעת מזיגת חלב האם מכוס האיסוף למכל אחר, אין להסיר את מגן השד מהכוס.
ישנה פיית מזיגה בחלק העליון של מגן השד. השתמשו בה כדי לרוקן את הכוס לחלוטין בעת מזיגת חלב למכל אחר או לשקית אחסון חלב אם.
המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: SCF531/11 , SCD553/11 , SCF439/01 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים ›