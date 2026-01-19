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כיצד אוכל למנוע שפיכת חלב ממשאבת החלב ללא השימוש בידיים של Philips Avent?

ייתכן שנשפך חלב ממשאבת החלב עקב הרכבה שגויה של מגן השד והכוס. יש לאטום ולסגור באופן מלא את החיבור בין מגן השד והכוס.

במהלך ההרכה, יש לוודא שהשוליים מכסים לחלוטין את קצות כוס האיסוף.

כיצד אוכל למנוע שפיכת חלב ממשאבת החלב ללא השימוש בידיים של Philips Avent?

המידע בדף זה חל על הדגמים הבאים: SCF531/11 , SCD553/11 , SCF439/01 . לחץ כאן להצגת מספרי מוצרים נוספים  ›

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