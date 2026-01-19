כיצד אוכל למנוע שפיכת חלב ממשאבת החלב ללא השימוש בידיים של Philips Avent?

כדי להימנע מדליפה בעת מזיגת חלב האם מכוס האיסוף למכל אחר, אין להסיר את מגן השד מהכוס.

ישנה פיית מזיגה בחלק העליון של מגן השד. השתמשו בה כדי לרוקן את הכוס לחלוטין בעת מזיגת חלב למכל אחר או לשקית אחסון חלב אם.