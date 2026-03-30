צג SmoothTouch מבטיח תגובת מגע זורמת וטבעית

צג זה מבית פיליפס משתמש בטכנולוגיית מגע PCT ‏(Projected Capacitive Touch) עם 10 נקודות מגע להבטחת תגובה זורמת. תוכל לנצל את היכולות החדשות של אפליקציות מבוססות מגע עד הסוף ולעורר לחיים את האפליקציות הישנות שלך. גע-הקלד ב-10 אצבעות או שחק משחקים אינטראקטיביים מרתקים עם חבריך. שתף פעולה בצורה אינטראקטיבית עם עמיתים לעבודה או בסביבה לימודית והגבר את היצרנות ואת היעילות שלך.