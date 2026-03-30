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  • Energy Label Europe E
    תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • Energy Label Europe E
    תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
  • תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch

צג LCD עם SmoothTouch

162B9T/00

תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch
מסך מגע חזק, עמיד במים ובאבק, לשימוש גמיש בכל מקום, כולל מעמד מפרקי להתאמה בזוויות הדרושות. המסך מספק שימוש פשוט ואינטואיטיבי בין אפליקציות, ומשפר באופן ניכר את הפרודוקטיביות.
הצג את כל היתרונות

תצוגה אינטראקטיבית נהדרת עם SmoothTouch

  • סדרה B

  • 16 ‏(אלכסון 15.6 אינץ' / 39.6 ס"מ)

  • 1366x768 HD

צג SmoothTouch מבטיח תגובת מגע זורמת וטבעית

צג SmoothTouch מבטיח תגובת מגע זורמת וטבעית

צג זה מבית פיליפס משתמש בטכנולוגיית מגע PCT ‏(Projected Capacitive Touch) עם 10 נקודות מגע להבטחת תגובה זורמת. תוכל לנצל את היכולות החדשות של אפליקציות מבוססות מגע עד הסוף ולעורר לחיים את האפליקציות הישנות שלך. גע-הקלד ב-10 אצבעות או שחק משחקים אינטראקטיביים מרתקים עם חבריך. שתף פעולה בצורה אינטראקטיבית עם עמיתים לעבודה או בסביבה לימודית והגבר את היצרנות ואת היעילות שלך.

המשטח הקדמי של הצג עומד בתקן IP65 לעמידות במים ובאבק

המשטח הקדמי של הצג עומד בתקן IP65 לעמידות במים ובאבק

לסביבות שאינן מושלמות, אתה צריך צד שתוכנן לעמוד בנתזי מים ובאבק שקיים במציאות היומיומית. דירוג של 'הגנה מפני חדירה (IP) שהוגדר בתקן הבינלאומי IEC/EN 60529, משמש להגדרת רמות יעילות האיטום של פתחים חשמליים כנגד חדירת גופים זרים ולחות. הצג מבית פיליפס עומד בדירוג IP הבינלאומי לחדירת מים ואבק, והוא יהיה עמיד כנגד נתזי מים ואבק שמתרחשים במציאות היומיומית.

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עשיר

SmartContrast לקבלת פרטים בשחור עשיר

SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

הסתייגויות

  1. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  2. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  3. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  4. חומר ועובי הכפפה: ניטריל (0.15 מ"מ), כותנה (0.31 מ"מ), CPE ‏(0.03 מ"מ), PVC ‏(0.12 מ"מ)

  5. לפרטים נוספים על מערכות ההפעלה התומכות בפונקציית המגע, עיין בסעיף "SmoothTouch" במדריך למשתמש.

  6. טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2

  7. דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.

  8. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.