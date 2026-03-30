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אחריות לשנתיים
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162B9T/00
סדרה B
16 (אלכסון 15.6 אינץ' / 39.6 ס"מ)
1366x768 HD
צג זה מבית פיליפס משתמש בטכנולוגיית מגע PCT (Projected Capacitive Touch) עם 10 נקודות מגע להבטחת תגובה זורמת. תוכל לנצל את היכולות החדשות של אפליקציות מבוססות מגע עד הסוף ולעורר לחיים את האפליקציות הישנות שלך. גע-הקלד ב-10 אצבעות או שחק משחקים אינטראקטיביים מרתקים עם חבריך. שתף פעולה בצורה אינטראקטיבית עם עמיתים לעבודה או בסביבה לימודית והגבר את היצרנות ואת היעילות שלך.
לסביבות שאינן מושלמות, אתה צריך צד שתוכנן לעמוד בנתזי מים ובאבק שקיים במציאות היומיומית. דירוג של 'הגנה מפני חדירה (IP) שהוגדר בתקן הבינלאומי IEC/EN 60529, משמש להגדרת רמות יעילות האיטום של פתחים חשמליים כנגד חדירת גופים זרים ולחות. הצג מבית פיליפס עומד בדירוג IP הבינלאומי לחדירת מים ואבק, והוא יהיה עמיד כנגד נתזי מים ואבק שמתרחשים במציאות היומיומית.
SmartContrast היא טכנולוגיה מבית פיליפס, המנתחת את התוכן המוצג, מתאימה את הצבעים באופן אוטומטי ובודקת את עוצמת התאורה האחורית כדי לשפר באופן דינמי את הניגודיות - לקבלת התמונות הדיגיטליות וסרטוני הווידאו הדיגיטליים הטובים ביותר, או לשימוש במשחקים שבהם מוצגים גוונים כהים. אם בוחרים במצב חסכוני, הניגודיות מכווננת והתאורה האחורית מותאמת במדויק כדי לקבל את התצוגה שהיא בדיוק הנכונה ליישומי המשרד היומיומיים וכדי להשיג צריכת חשמל נמוכה.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
חומר ועובי הכפפה: ניטריל (0.15 מ"מ), כותנה (0.31 מ"מ), CPE (0.03 מ"מ), PVC (0.12 מ"מ)
לפרטים נוספים על מערכות ההפעלה התומכות בפונקציית המגע, עיין בסעיף "SmoothTouch" במדריך למשתמש.
טעינה מהירה תואמת לתקן BC 1.2
דירוג EPEAT תקף רק כאשר פיליפס רושמת את המוצר. יש לבקר באתר https://www.epeat.net לבדיקת מצב הרישום במדינתך.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.