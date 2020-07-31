מוצריםתמיכה

אורח חיים בריא מתחיל כאן. הירשם וקבל הצעות בלעדיות

אחריות לשנתיים

אחריות לשנתיים

הירשם וחסוך

30-day return

כל הסדרות

צג LCD עם SmoothTouch

תמיכה

צג LCD עם SmoothTouch

162B9T/00

צג LCD עם SmoothTouch

עבור לחנות

נא להיכנס או ליצור חשבון

רשום את המוצר שלך

תהייה לך גישה מידית למדריכים, תמיכה מותאמת אישית ועוד. בנוסף, זה קל ומהיר.

הירשם עכשיו

תוכנה ומנהלי התקן

Windows 8 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 162B9T
  • ZIP קובץ, 9.3 kB
  • 31 July 2020

Windows 7 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 162B9T
  • ZIP קובץ, 9.3 kB
  • 31 July 2020

מדריכים ותיעוד

הודעה באישור TCO - English (US)

  • PDF קובץ, 86.9 kB
  • 7 June 2023

Quick start guide - English (US)

  • PDF קובץ, 672.5 kB
  • 1 June 2023

אחריות ושירות

בדוק/בדקי את תנאי האחריות שלך והתחל/התחילי בהחלפה או בתיקון המוצר

אחריות

מדיניות האחריות על המוצרים שלנו

צרו קשר עם פיליפס

אנחנו נשמח לעזור לכם