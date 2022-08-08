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27B1U7903/00
פשוט מצוין
צג Thunderbolt™ 4 של Philips מספק פתרון עגינה מאובטח ואמין בכבל אחד. צג מאושר Mini LED עם תאורה אחורית ו-DisplayHDR™ 1400 יוצר ביצועי תמונה ודיוק בצבעים מדהימים למשתמשים שעבורם צבעים הם קריטיים.
Brilliance 7000
27" (68.6 ס"מ)
3840 x 2160 (4K UHD)
הצג של פיליפס שכולל עמדת עגינה מצויד בחיבור Thunderbolt™ 4. בהשוואה לצגי USB-C רגילים, טכנולוגיית Thunderbolt™ 4 מספקת העברת נתונים במהירות שיא של 40Gbps, תומכת ברזולוציית וידאו גבוהה, מציעה Multi Stream Transport לשרשור Daisy, יש לה אספקת חשמל עד 90 ואט למכשירים חיצוניים, והיא יכולה לספק חיבור Ethernet יציב של 1Gbit/s.
שרשור Daisy מאפשר לך להפעיל צגים ומכשירים מרובים מיציאת Thunderbolt אחת במחשב הנייד. התחבר לצג מיציאת Thunderbolt במחשב הנייד, ולאחר מכן תוכל להתחבר מיציאת Thunderbolt בצג לצג 4K שני.
הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.
פרסים
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
ערך זמן התגובה שווה ל‑SmartResponse
כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976
כיסוי Rec 709 מבוסס על CIE1976
כיסוי Rec 2020 מבוסס על CIE1976
לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt
פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידיאו ואודיו מקוונת מעל האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך, רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של האודיו והווידיאו.
לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.
אם נראה שחיבור ה-Ethernet איטי, היכנס לתפריט OSD ובחר ב-USB 3.0 או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות LAN של 1G.
במסגרת SDR (טווח דינמי רגיל), ניתן להגיע לטווח הטמפרטורות בפעולה לטמפרטורה של 40°C.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.