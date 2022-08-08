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  • תווית של דרגת יעילות האנרגיה
    תמונת המוצר מקדימה
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Professional Monitorצג מיני LED‏ Thunderbolt™ 4 באיכות 4K‏ UHD

27B1U7903/00

1 פרס

פשוט מצוין

צג Thunderbolt™ 4 של Philips מספק פתרון עגינה מאובטח ואמין בכבל אחד. צג מאושר Mini LED עם תאורה אחורית ו-DisplayHDR™ 1400 יוצר ביצועי תמונה ודיוק בצבעים מדהימים למשתמשים שעבורם צבעים הם קריטיים.

הצג את כל היתרונות

Mini LED עם עמדת עגינה Thunderbolt

פשוט מצוין

  • Brilliance 7000

  • 27" (68.6 ס"מ)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

קישוריות במהירות הבזק לנתונים, לווידאו ול-Ethernet

קישוריות במהירות הבזק לנתונים, לווידאו ול-Ethernet

הצג של פיליפס שכולל עמדת עגינה מצויד בחיבור Thunderbolt™ 4. בהשוואה לצגי USB-C רגילים, טכנולוגיית Thunderbolt™ 4 מספקת העברת נתונים במהירות שיא של 40Gbps, תומכת ברזולוציית וידאו גבוהה, מציעה Multi Stream Transport לשרשור Daisy, יש לה אספקת חשמל עד 90 ואט למכשירים חיצוניים, והיא יכולה לספק חיבור Ethernet יציב של 1Gbit/s.

שרשור Daisy פשוט ועוצמתי להגדרות של צגים מרובים

שרשור Daisy פשוט ועוצמתי להגדרות של צגים מרובים

שרשור Daisy מאפשר לך להפעיל צגים ומכשירים מרובים מיציאת Thunderbolt אחת במחשב הנייד. התחבר לצג מיציאת Thunderbolt במחשב הנייד, ולאחר מכן תוכל להתחבר מיציאת Thunderbolt בצג לצג 4K שני.

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

רזולוציית UltraClear 4K UHD (3,840x2,160) מבטיחה דיוק

הצגים של Philips משתמשים בפנלים בעלי ביצועים גבוהים כדי לספק תמונות ברזולוציית UltraClear, 4K UHD ‏(3840 x ‏2160) בין שאתה זקוק לתמונות מקצועיות, מפורטות במיוחד לצורך פתרונות CAD, אפליקציות גרפיות 3D או לאשף פיננסי הפועל על גיליונות אלקטרוניים ענקיים, הצגים של פיליפס יעוררו לחיים את התמונות ואת הגרפיקה שלך.

מפרט טכני

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מציאת מדריכים למשתמש, שאלות נפוצות (FAQ), מידע על בטיחות וטיפים

פרסים

  • תמונה של TPV_AWARD-7185171
הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. ערך זמן התגובה שווה ל‑SmartResponse

  3. כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976

  4. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  5. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  6. כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976

  7. כיסוי Rec 709 מבוסס על CIE1976

  8. כיסוי Rec 2020 מבוסס על CIE1976

  9. לשידור וידיאו דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במצב USB-C DP Alt

  10. פעילויות כגון שיתוף מסך והזרמת וידיאו ואודיו מקוונת מעל האינטרנט יכולות להשפיע על ביצועי הרשת שלך. החומרה שלך, רוחב הפס של הרשת וביצועיה, יקבעו את האיכות הכוללת של האודיו והווידיאו.

  11. לצורך פעולת הפעלה וטעינה דרך USB-C, על המחשב הנייד/ההתקן שלך לתמוך במפרט אספקת החשמל הסטנדרטי של USB-C. יש לעיין במדריך למשתמש של המחשב הנייד שלך או לפנות ליצרן לקבלת פרטים.

  12. אם נראה שחיבור ה-Ethernet איטי, היכנס לתפריט OSD ובחר ב-USB 3.0 או בגרסה גבוהה יותר שיכולה לתמוך במהירות LAN של 1G.

  13. במסגרת SDR (טווח דינמי רגיל), ניתן להגיע לטווח הטמפרטורות בפעולה לטמפרטורה של 40°C.

  14. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.