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Professional Monitor צג מיני LED‏ Thunderbolt™ 4 באיכות 4K‏ UHD

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Professional Monitorצג מיני LED‏ Thunderbolt™ 4 באיכות 4K‏ UHD

27B1U7903/00

Professional Monitor צג מיני LED‏ Thunderbolt™ 4 באיכות 4K‏ UHD

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תוכנה ומנהלי התקן

Windows 7 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 27B1U
  • ZIP קובץ, 11.7 kB
  • 25 February 2022

Windows 8 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 27B1U
  • ZIP קובץ, 11.7 kB
  • 25 February 2022

מדריכים ותיעוד

מדריך הפעלה מהירה - English (US)

  • PDF קובץ, 6.2 MB
  • 19 June 2026

תווית אנרגיה

  • PDF קובץ, 560.2 kB
  • 19 June 2026

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