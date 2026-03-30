טכנולוגיית הצבעים של IPS Nano מרחיבה את סולם הצבעים ויוצרת חוויית צפייה תוססת

ביישומים חיוניים של הדמיה, גיימינג ופרודוקטיביות, צג Nano IPS מספק דיוק בצבעים בזווית צפייה רחבה ללא שינוי צבעים. האדום עשיר יותר, הירוק ירוק יותר והכחול עמוק יותר. Ultra Wide-Color בשילוב עם טכנולוגיית הצבעים IPS Nano עושה שימוש בננו-חלקיקים זרחניים משודרגים ב-KSF כדי לספוג עודפי אור שנוצרים על ידי המסך, ומייצרת צבעים מדהימים, כמו במציאות. לוחות התצוגה שלנו מגיעים עד 98% כיסוי של תקן סולם הצבעים לטוהר הצבע שהוגדר על ידי אגודת המהנדסים בקולנוע ובטלוויזיה לאיכות תמונה קולנועית.