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Evnia Gaming Monitorצג משחקים ברזולוציית Quad HD

27M1N5500ZA/00

1 פרס

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צג המשחקים של Philips מספק חוויית צפייה ברורה וחדה וחווית משחק חלקה. טכנולוגיית ה- FreeSync, בעלת קצב רענון מהיר של 170Hz עם HDR, יוצרת חוויה מושלמת ממש כמו בחיים האמיתיים. התצוגה בעלת המסגרת הדקה עם טכנולוגיית ה- Ultra Wide-Color משפרת את הביצועים הוויזואליים.
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  • Evnia 5000

  • 27 אינץ' (68.5 ס"מ)

  • 2560 x ‏1440 ‏(QHD)

טכנולוגיית הצבעים של IPS Nano מרחיבה את סולם הצבעים ויוצרת חוויית צפייה תוססת

טכנולוגיית הצבעים של IPS Nano מרחיבה את סולם הצבעים ויוצרת חוויית צפייה תוססת

ביישומים חיוניים של הדמיה, גיימינג ופרודוקטיביות, צג Nano IPS מספק דיוק בצבעים בזווית צפייה רחבה ללא שינוי צבעים. האדום עשיר יותר, הירוק ירוק יותר והכחול עמוק יותר. Ultra Wide-Color בשילוב עם טכנולוגיית הצבעים IPS Nano עושה שימוש בננו-חלקיקים זרחניים משודרגים ב-KSF כדי לספוג עודפי אור שנוצרים על ידי המסך, ומייצרת צבעים מדהימים, כמו במציאות. לוחות התצוגה שלנו מגיעים עד 98% כיסוי של תקן סולם הצבעים לטוהר הצבע שהוגדר על ידי אגודת המהנדסים בקולנוע ובטלוויזיה לאיכות תמונה קולנועית.

AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), משחק שוטף

AMD FreeSync™ Premium; ללא גזירת מסך (tearing), ללא גמגום (stutter), משחק שוטף

המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם למסגרות שבורות. AMD FreeSync‎™ של Premium מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא גזירת מסך (tearing) בביצועי שיא. אין פשרות, יש ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב מסגרות נמוך (low framerate compensation) וזמן השהיה נמוך.

תאימות NVIDIA®‎ G-SYNC®‎ מאושרת, לחוויית גיימינג חלקה

תאימות NVIDIA®‎ G-SYNC®‎ מאושרת, לחוויית גיימינג חלקה

במשחקים אינטנסיביים בקצב רענון גבוה, ייתכן שתיגרם גזירת מסך, אם אין סנכרון גרפיקה מיטבי. צג זה של פיליפס מאושר כתואם NVIDIA®‎ G-SYNC®‎, מפחית את גזירת המסך ומסנכרן את קצב הרענון של המסך לפלט של כרטיס הגרפיקה, לחוויית משחק חלקה יותר. התמונות מופיעות מיד, האובייקטים ברורים יותר והמשחק חלק, כולל חוויה חזותית מדהימה וגם יתרון משמעותי במשחק.

מפרט טכני

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פרסים

  • Award image PBTAWARD12
הסתייגויות

  1. המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.

  2. הרזולוציה המרבית תקפה לקלט DP בלבד.

  3. לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.

  4. ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse

  5. MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.

  6. MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.

  7. צבעי התצוגה: אפשר להגיע ל-10 ביטים בלבד עם QHD ב-120 הרץ

  8. כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976

  9. שטח NTSC על בסיס CIE1976

  10. שטח sRGB על בסיס CIE1931

  11. כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. כל הזכויות שמורות. AMD והלוגו של AMD Arrow, ‏AMD FreeSync™‎ ושילובים שלהם הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc.‎. שמות של מוצרים אחרים המופיעים בפרסום זה הם לצורכי זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של החברות המתאימות.

  13. ממשק תמיכה ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®:‏ DisplayPort‎

  14. חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA‏: https://www.nvidia.com/‎

  15. עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA®‎ G-SYNC®‎

  16. הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.