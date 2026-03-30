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27M1N5500ZA/00
Evnia 5000
27 אינץ' (68.5 ס"מ)
2560 x 1440 (QHD)
ביישומים חיוניים של הדמיה, גיימינג ופרודוקטיביות, צג Nano IPS מספק דיוק בצבעים בזווית צפייה רחבה ללא שינוי צבעים. האדום עשיר יותר, הירוק ירוק יותר והכחול עמוק יותר. Ultra Wide-Color בשילוב עם טכנולוגיית הצבעים IPS Nano עושה שימוש בננו-חלקיקים זרחניים משודרגים ב-KSF כדי לספוג עודפי אור שנוצרים על ידי המסך, ומייצרת צבעים מדהימים, כמו במציאות. לוחות התצוגה שלנו מגיעים עד 98% כיסוי של תקן סולם הצבעים לטוהר הצבע שהוגדר על ידי אגודת המהנדסים בקולנוע ובטלוויזיה לאיכות תמונה קולנועית.
המשחק אינו צריך להיות פשרה בין משחק מגומגם למסגרות שבורות. AMD FreeSync™ של Premium מעניק לגיימרים רציניים חוויית משחק שוטפת, ללא גזירת מסך (tearing) בביצועי שיא. אין פשרות, יש ביטחון במשחק עם קצב רענון גבוה, תיקון לקצב מסגרות נמוך (low framerate compensation) וזמן השהיה נמוך.
במשחקים אינטנסיביים בקצב רענון גבוה, ייתכן שתיגרם גזירת מסך, אם אין סנכרון גרפיקה מיטבי. צג זה של פיליפס מאושר כתואם NVIDIA® G-SYNC®, מפחית את גזירת המסך ומסנכרן את קצב הרענון של המסך לפלט של כרטיס הגרפיקה, לחוויית משחק חלקה יותר. התמונות מופיעות מיד, האובייקטים ברורים יותר והמשחק חלק, כולל חוויה חזותית מדהימה וגם יתרון משמעותי במשחק.
פרסים
המילה / הסימן המסחרי "IPS" ופטנטים הקשורים לטכנולוגיות שייכים לבעליהם בהתאמה.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט DP בלבד.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
MPRT נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר MPRT מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
MPRT או מצב למיטוב משחקים. הפעלת MPRT יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
צבעי התצוגה: אפשר להגיע ל-10 ביטים בלבד עם QHD ב-120 הרץ
כיסוי DCI-P3 מבוסס על CIE1976
שטח NTSC על בסיס CIE1976
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB של Adobe על בסיס CIE1976
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ממשק תמיכה ב-NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
חשוב לעדכן את מנהל ההתקן של NVIDIA® G-sync® לגרסה העדכנית ביותר. מידע נוסף מופיע באתר של NVIDIA: https://www.nvidia.com/
עליך לוודא שהכרטיס הגרפי שברשותך תומך ב-NVIDIA® G-SYNC®
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.