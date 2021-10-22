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Evnia Gaming Monitor צג משחקים ברזולוציית Quad HD

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Evnia Gaming Monitorצג משחקים ברזולוציית Quad HD

27M1N5500ZA/00

Evnia Gaming Monitor צג משחקים ברזולוציית Quad HD

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תוכנה ומנהלי התקן

Windows 8 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 27M1N
  • ZIP קובץ, 10 kB
  • 22 October 2021

Windows 7 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: 27M1N
  • ZIP קובץ, 10 kB
  • 22 October 2021

מדריכים ותיעוד

Quick start guide - English (US)

  • PDF קובץ, 8.9 MB
  • 7 February 2024

תווית אנרגיה

  • PDF קובץ, 75.1 kB
  • 8 June 2023

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