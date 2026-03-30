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27M2N3200S/01
Evnia 3000
27 אינץ' (68.5 ס"מ)
Full HD (1,920 x 1,080)
אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה דורש צג עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. הצג הזה חוזר ומצייר את תמונת המסך עד 180 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מצג רגיל. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 180 הרץ, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), צג פיליפס הזה הוא השותף המושלם למשחקים.
צג Evnia של פיליפס עם Smart MB של 0.5 מילי-שניות מבטל ביעילות מריחה וטשטוש שנובע מתנועה ומספק חזותיות חדה ומדויקת לשיפור חווית המשחק. פעולות של תנועה מהירה ומעברים דרמטיים יוצגו באופן חלק. זו הבחירה הטובה ביותר למתח וריגוש במשחק.
תכונה זו עוצבה למהלך משחק עמוס אקשן. לא רק שהיא מפיקה חוויית משחק נטולת טשטושים, היא גם מתחברת היטב עם קצב פריימים גבוה לתמונה החדה והטובה ביותר, באחריות.
הרזולוציה המרבית תקפה לקלט HDMI או לקלט DP.
לקבלת ביצועי התפוקה הטובים ביותר, יש לוודא תמיד שהכרטיס הגרפי מסוגל להשיג את הרזולוציה המקסימלית ואת קצב הרענון של צג פיליפס.
ערך זמן תגובה שווה ל-SmartResponse
Smart MBR נועד לכיוון הבהירות והפחתת הטשטוש, לכן לא ניתן לכוון את הבהירות כאשר Smart MBR מופעל. להפחתת טשטוש תנועה, תאורת LED אחורית תרטוט בו-זמנית עם רענון המסך, ויכולה לגרום לשינוי ניכר בבהירות.
Smart MBR או מצב למיטוב משחקים. הפעלת Smart MBR יכולה לגרום להבהוב ניכר של המסך. מומלץ לכבות מצב זה כאשר לא משתמשים בפונקציית משחקים.
שטח sRGB על בסיס CIE1931
כיסוי RGB ו- DCI-P של Adobe על בסיס CIE1976
צג זה נוצר בשאיפה לקיימות: רגלי המעמד עשויות עם 35% פלסטיק ממוחזר ותושבת הצג עשויה מ-85% פלסטיק ממוחזר לאחר שימוש הצרכן.
הצג עשוי להיראות שונה מהתמונות המוצגות.