קצב רענון של 180Hz לקבלת תמונות חלקות ומבריקות במיוחד

אתה משתתף במשחק תחרותי אינטנסיבי. אתה דורש צג עם תמונות חלקות במיוחד, ללא השהיה. הצג הזה חוזר ומצייר את תמונת המסך עד 180 פעמים בשנייה, במהירות אפקטיבית גבוהה מצג רגיל. בקצב הפריימים (מסגרות) המואט נדמה שהאויבים קופצים מנקודה לנקודה על המסך, וזה הופך אותם למטרה קשה לקליעה. עם קצב פריימים של 180 הרץ, המסך מציג את התמונות הקריטיות החסרות, שמראות את תמונתו של האויב בתנועה חלקה במיוחד, כדי לאפשר לפגוע בו בקלות. בזכות השהיית כניסה נמוכה ביותר (ultra low input lag) וללא גזירת מסך (screen tearing), צג פיליפס הזה הוא השותף המושלם למשחקים.