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Evnia Gaming Monitor צג משחקים ברזולוציית Full HD

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Evnia Gaming Monitorצג משחקים ברזולוציית Full HD

27M2N3200S/01

Evnia Gaming Monitor צג משחקים ברזולוציית Full HD

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תוכנה ומנהלי התקן

Windows 10 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: V1.0
  • ZIP קובץ, 15.8 kB
  • 23 September 2024

Windows 11 - מנהלי התקן - English (US)

  • גרסה: V1.0
  • ZIP קובץ, 15.8 kB
  • 23 September 2024

מדריכים ותיעוד

מדריך התקנה

  • PDF קובץ, 7.9 MB
  • 20 March 2026

תווית אנרגיה

  • PDF קובץ, 75.9 kB
  • 21 November 2024

אחריות ושירות

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